Aumentó el transporte de media distancia: estos son los valores para viajar al Este, el Valle de Uco y el Sur

La Subsecretaría de Transporte actualizó los valores de la tarifa de media distancia, en simultáneo con el nuevo precio del boleto urbano.

Desde este lunes rige en Mendoza el nuevo precio del boleto de transporte urbano, a un costo de $1.200. A la vez, el Gobierno provincial actualizó la tarifa del transporte de media distancia y servicios internos en Lavalle; la zona cordillerana y departamentos del Este, el Valle de Uco y el Sur.

A través de la Resolución Nº 1693, publicada en el Boletín Oficial este lunes, se aprobaron los cuadros tarifarios que regirán desde hoy hasta el 31 de diciembre de este año.

Lavalle (Grupo 300) El boleto de transporte desde Mendoza hasta el centro de Lavalle tendrá un costo de $2.400. El Grupo 300 está a cargo de Prestaciones SA.

Zona Cordillerana (Grupo 400) El Grupo 400, que opera Autotransportes Andesmar, dispondrá de valores del boleto en $5.400 para Potrerillos y $13.900 hasta Uspallata.

Zona Este (Grupo 700) El boleto de colectivo desde Mendoza hasta San Martín, Junín y Rivadavia tendrá un precio unificado de $4000. Mientras que un viaje desde la Terminal de Ómnibus hasta Santa Rosa costará $5.800 y hasta La Paz tendrá un valor de $11.200. Dicetours es la empresa prestadora del servicio.