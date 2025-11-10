10 de noviembre de 2025 - 13:21

Aumentó el transporte de media distancia: estos son los valores para viajar al Este, el Valle de Uco y el Sur

La Subsecretaría de Transporte actualizó los valores de la tarifa de media distancia, en simultáneo con el nuevo precio del boleto urbano.

Terminal de ómnibus Felipe Llaver, en el departamento de San Martín.

Terminal de ómnibus Felipe Llaver, en el departamento de San Martín.

Prensa Municipalidad de San Martín
A través de la Resolución Nº 1693, publicada en el Boletín Oficial este lunes, se aprobaron los cuadros tarifarios que regirán desde hoy hasta el 31 de diciembre de este año.

Lavalle (Grupo 300)

El boleto de transporte desde Mendoza hasta el centro de Lavalle tendrá un costo de $2.400. El Grupo 300 está a cargo de Prestaciones SA.

Zona Cordillerana (Grupo 400)

El Grupo 400, que opera Autotransportes Andesmar, dispondrá de valores del boleto en $5.400 para Potrerillos y $13.900 hasta Uspallata.

Zona Este (Grupo 700)

El boleto de colectivo desde Mendoza hasta San Martín, Junín y Rivadavia tendrá un precio unificado de $4000. Mientras que un viaje desde la Terminal de Ómnibus hasta Santa Rosa costará $5.800 y hasta La Paz tendrá un valor de $11.200. Dicetours es la empresa prestadora del servicio.

Valle de Uco (Grupo 850)

El boleto del colectivo de media distancia hacia los departamentos del Valle de Uco tendrán diferentes valores. El cuadro tarifario para el servicio que opera Bartolomé Mitre SA, quedará así:

  • Mendoza – Tunuyán: $11.200
  • Mendoza – San Carlos: $12.600
  • Mendoza – Tupungato: $10.200

Sur provincial

  • San Rafael (Grupo 510): la tarifa desde Mendoza hasta la ciudad de San Rafael costará $18.600. Mientras que el diferencial se ubicará en $21.200. La empresa que opera es Iselín S.A.
  • General Alvear (Grupo 650): el pasaje de colectivo desde Mendoza hasta General Alvear tendrá un valor de $25.600. Opera la empresa CATA.
  • Malargüe (Grupo 580): el boleto de transporte hasta el centro de Malargüe costará desde hoy, $34.600. La empresa que opera es CATA.
