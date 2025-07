Aumenta la circulación de armas ilegales: para la Justicia "hay un mercado negro impresionante"

El procurador general, Alejandro Gullé , explicó cuáles son los motivos del aumento de este delito en particular y reveló que desde la Justicia están “dando una batalla” al mercado negro de armas.

A pesar del incremento en este tipo de delitos, el jefe de los fiscales remarcó que en el último año se redujo la tasa de homicidios dolosos y que Mendoza se encuentra por debajo de la media nacional.

En el Ministerio de Seguridad y Justicia consideran este dato como “positivo”, ya que las armas ilegales encontradas son sacadas de circulación. Esto es posible gracias a que en los megaoperativos y allanamientos participan las fuerzas policiales de investigación, lo que facilita y agiliza el esclarecimiento de estos casos.

En el edificio ubicado en Salta 672 de Godoy Cruz revelaron que, entre los Megaoperativos y los Operativos de Alto Impacto realizados en el último año, se han secuestrado 37 y 43 armas ilegales, respectivamente. A su vez, se ha aprehendido a 350 personas.

“El delito que más preocupa a la población es el robo con homicidio y con arma, pero ambos están bastante controlados en la provincia. Estamos por debajo de la media nacional, y eso es un dato positivo”, sostuvo Gullé.

Los datos consolidados del MPF señalan que hubo 66 homicidios dolosos en 2023 y 71 en 2024. Estas cifras ya se habían conocido en mayo, cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación publicó su estadística anual.

Mendoza quedó por debajo del promedio nacional, que fue de 3,8 homicidios dolosos cada 100 mil habitantes. El registro local fue de 3,4 cada 100 mil.

Estafas virtuales en alza

Durante la gestión de Alfredo Cornejo, el Gobierno ha reconocido que el delito de Estafas y otras defraudaciones ha ido en aumento, y no ocultan su preocupación frente a este fenómeno.

Según la estadística judicial, en 2023 hubo 12.868 hechos de este tipo, mientras que en 2024 el número saltó a 21.072. Es decir, 8.204 hechos más en un solo año.

El aumento de las estafas y defraudaciones entre 2023 y 2024 superó el 60%, con un ritmo promedio de 57 denuncias diarias. El panorama no parece mejorar en 2025: hasta abril ya se han registrado 6.602 casos, desglosados así:

Enero : 1.685

: 1.685 Febrero : 1.701

: 1.701 Marzo : 1.597

: 1.597 Abril: 1.619

“Las estafas virtuales están siendo más sofisticadas y es un tema que nos preocupa”, subrayó Gullé. En su análisis, el funcionario cree que esta modalidad delictiva “no va a parar” debido al avance de la tecnología.

Por eso considera clave que la sociedad se mantenga informada para evitar ser víctima de estos delitos.

“Para los hackers esto es un juego. Sabemos que es una temática difícil. También es difícil que la gente no caiga en estas trampas y no entregue su información personal. Por eso necesitamos que se informen bien y no den datos personales”, enfatizó.

Hurtos, robos simples y agravados

Los robos, tanto simples como agravados, siguen siendo una de las principales preocupaciones en materia de seguridad en Mendoza. Según los datos más recientes del MPF, los asaltos de todo tipo aumentaron entre 2023 y 2024, pasando de 30.299 a 32.799 hechos denunciados.

Si bien en lo que va de 2025 las cifras muestran un leve descenso, el delito sigue siendo frecuente. El registro oficial indica que en enero se denunciaron 2.584 robos, en febrero 2.326, en marzo la misma cantidad y en abril, 2.319. Estos valores son apenas inferiores al promedio mensual de 2024, que fue de 2.733 robos por mes.

El procurador atribuyó el aumento a factores económicos: “El raterío es molesto porque es más cotidiano; siempre ha existido y va a seguir existiendo. El tema es que ahora ha aumentado debido a la situación económica del país”.

Una particularidad de la estadística actual es que, a diferencia de años anteriores, el MPF agrupó los robos simples y agravados en una sola categoría. Esto impide distinguir entre los hechos cometidos con violencia y los que no la implican.

“Cuando el delito no está claramente tipificado, lo tomamos como simple; pero cuando se determina que hubo violencia, lo diferenciamos. Pero el robo es robo, y por eso lo ponemos en esa categoría. Lo que sí hacemos es diferenciarlo al momento de dictar la pena”, explicó Gullé.

El Procurador Alejandro Gullé junto a la ministra de Seguridad Mercedes Rus y el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino. El Procurador Alejandro Gullé junto a la ministra de Seguridad Mercedes Rus y el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino.

La diferenciación no es menor: entre 2021 y 2022, por ejemplo, el robo simple aumentó un 15%, el robo agravado sin armas un 75%, mientras que el robo agravado con armas mostró una disminución del 48%.

Actualmente, los fiscales de la unidad de robos trabajan con un promedio de 150 detenidos en sus causas. Según fuentes judiciales, realizan un seguimiento permanente de cada aprehendido o liberado, y destacan el esfuerzo que implica esta tarea.

“Están haciendo un trabajo impresionante. Sacan a un montón de delincuentes de circulación, aunque sabemos que siempre hay otros que siguen libres”, reconocieron desde el MPF.

Gullé también destacó que el aumento en la cantidad de denuncias puede interpretarse como un signo de fortalecimiento institucional. Para él, una medida clave fue la creación de unidades de investigación especializadas.

“Si hay más denuncias es porque hay más control, más confianza de la sociedad en la Justicia, y también más agilidad y acceso para realizarlas. Al especializar cada tipo de delito, ahora todas las denuncias se están investigando. La gente lo ha tomado como una forma de contención por parte de la Justicia”, concluyó.

La mirada de la Bicameral de Seguridad

Para el expresidente de la Bicameral de Seguridad, el diputado peronista Germán Gómez, el incremento de los delitos en Mendoza está vinculado al avance de la violencia en los barrios y al crecimiento del narcomenudeo.

“Puede haber varios factores detrás del aumento de la tenencia de armas. Entre ellos, el avance del narcomenudeo y la escalada de hechos violentos en los barrios. Eso el Gobierno no lo quiere ver”, fustigó el legislador provincial.

Además, el titular del bloque del PJ en la Cámara Baja sostuvo que los hurtos y robos simples aumentaron por “falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad y por la escasa presencia policial en las calles”.

“Pensaron que con preventores en la calle iban a poder solucionar los robos menores, y no se dieron cuenta de que esa estrategia fracasó. No hay coordinación entre las fuerzas, y se nota la falta de presencia policial en las calles. La gente lo percibe”, afirmó Gómez.

La respuesta por parte del oficialismo llegó de la mano del vicepresidente saliente de la Bicameral, David Sáez. El senador de Cambia Mendoza reconoció que se han producido robos en zonas céntricas, incluyendo el hurto de cubiertas, celulares y roturas de vidrios en vehículos.

Para el legislador, estos hechos son consecuencia de la situación económica del país. "No se puede negar eso", sostuvo. En línea con la postura de Gullé, el exsecretario legislativo destacó el secuestro de armas ilegales realizado por la Justicia.

"Es una realidad que se han intensificado los controles y operativos en zonas conflictivas. Eso ha dado como resultado el secuestro de una importante cantidad de armas ilegales", concluyó Sáez.