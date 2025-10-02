Atentado a Cristina Kirchner: la Justicia archivó la denuncia contra Gerardo Milman

La jueza María Eugenia Capuchetti decidió cerrar la investigación contra el diputado Gerardo Milman (PRO) en el expediente que busca determinar si existieron autores intelectuales detrás del intento de atentado a la expresidenta Cristina Kirchner , ocurrido en 2022.

Simultáneamente, la magistrada llamó a declaración indagatoria a Jorge Abello , quien había señalado al legislador como alguien que anticipó el ataque en un bar próximo al Congreso.

Según una resolución de más de 30 páginas , Capuchetti concluyó que no hay elementos que permitan imputar a Milman, ya que la acusación se basó exclusivamente en el testimonio de un testigo falso. La jueza argumentó: “De momento no existen cauces independientes a la declaración de Abello que permitan sostener la acusación”.

Abello trabajaba como asesor del entonces diputado del Frente de Todos, Marcos Cleri. En su declaración, sostuvo que el 30 de agosto de 2022, pocas horas antes del atentado , escuchó a Milman decir en el bar Casablanca una frase inquietante: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”.

Sin embargo, ese testimonio no fue corroborado por otros testigos, ni se hallaron los mensajes que, según Abello, le habría enviado a Cleri. Ahora, el testigo está acusado de falso testimonio.

La causa contra Abello estaba a cargo del juez Sebastián Casanello, pero en las últimas semanas pasó a manos de Capuchetti, que tiene el expediente residual por el atentado. La jueza aceptó la competencia y ahora lo citó para declarar el próximo 14 de octubre.

Paralelamente, Capuchetti dispuso cerrar de manera parcial la investigación en lo que respecta a Milman. En la resolución judicial se afirma: “Los elementos de prueba analizados no permiten evidenciar sospecha alguna, y ante la ausencia de nuevas medidas de prueba, entiendo que corresponde adoptar un temperamento conforme lo normado por el artículo 195 del CPPN, hasta tanto surjan nuevos elementos”.

Luego de que la Cámara Federal confirmó la validez del peritaje sobre su celular, el diputado del PRO había pedido su sobreseimiento en el caso.

En el marco de la investigación, se revisaron más de 650.000 “eventos”, incluyendo mensajes, audios e imágenes. Los peritos determinaron que no surgieron indicios que comprometieran a Milman.

El informe pericial señaló: “No se registraron conversaciones ni material digital que contenga menciones a las expresiones, que según el testigo Jorge Abello, habría proferido Gerardo Milman ni que guarden relación con el intento de homicidio perpetrado contra la exvicepresidenta de la Nación”.

La controversia en torno a los peritajes motivó la intervención de la Cámara. Los abogados de Cristina Kirchner objetaron que la Gendarmería estuviera a cargo de los análisis, y solicitaron “tener acceso al crudo de la información extraída”. El tribunal desestimó esos reclamos y destacó que se hubiera realizado una segunda pericia de forma manual.

A partir de ese fallo, los defensores de Milman solicitaron esta semana el sobreseimiento del diputado. Sin embargo, la jueza decidió posponer esa definición hasta que se aclare la situación procesal de Abello, y dictó únicamente un cierre parcial de la causa.