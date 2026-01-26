Asumió al frente de un gremio el dirigente más joven de Argentina: quién es

Mendoza tiene el dirigente gremial más joven del país. Se trata de Emiliano Tejada Montivero , quien a los 29 años de edad se convirtió en secretario General de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) Seccional Mendoza .

Gobernadores en la Casa Rosada: quiénes se reunieron más veces con Milei y su gabinete

El Gobierno incorporó la reforma del Penal Juvenil a las extraordinarias: impulsa la baja de la edad de imputabilidad

Uthgra realizó este fin de semana el acto oficial de asunción de sus nuevas autoridades en su sede central, ubicada en Mitre 741 de la Capital. El salón lleva el nombre la madre del nuevo secretario general. Se trata de Carolina Montivero , quien era secretaria gremial adjunta del mismo gremio hasta su fallecimiento en 2021.

La jornada contó con la participación de dirigentes políticos y gremiales , empresarios del sector, delegados, trabajadores, familiares y amigos, además de referentes del ámbito turístico, hotelero y gastronómico.

En su discurso, Tejada Montivero expresó que esta nueva etapa “se apoya en el recambio generacional, en una comisión joven y profundamente representativa, y en una visión de sindicalismo moderno , cercano al trabajador y con fuerte presencia en el territorio”.

En ese sentido, remarcó que se trata de “un modelo que defiende derechos , pero que, también apuesta a la formación, al trabajo digno, al empleo registrado y al crecimiento del sector turístico y gastronómico en toda la provincia”.

Finalmente, el flamante secretario general subrayó “la enorme responsabilidad de asumir este desafío generacional” y reafirmó su compromiso con los trabajadores y trabajadoras del sector: “Tenemos la convicción de construir un gremio activo, actualizado y protagonista del desarrollo de Mendoza”.

Del acto participaron el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, y el intendente de Maipú, Matías Stevanato, quienes reafirmaron el acompañamiento institucional y el trabajo articulado entre los municipios y el sector turístico, hotelero y gastronómico de Mendoza. También estuvieron presentes representantes de Aehga y la Subsecretaria de Empleo y Capacitación de la Provincia, Emilce Vega.

WhatsApp Image 2026-01-26 at 11.45.40 AM

Durante la jornada se formalizó la conformación de la nueva comisión ejecutiva, los delegados congresales y los vocales, quienes firmaron el libro de actas y dejaron oficialmente constituida la nueva conducción de Uthgra Seccional Mendoza.