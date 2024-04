Aseguran quién estaría detrás del “Jumbo Bot” que engañó a Milei: relacionado con un político de primer nivel

El descubrimiento del origen del “Jumbo Bot”, utilizado para engañar a Javier Milei y Luis Caputo, desencadenó una intensa búsqueda por parte del gobierno argentino.

Según reveló Manu Jove en su programa “Desayuno Intermitente” en el canal de streaming “Esto es Blender”, el gobierno tiene sospechas sobre quién podría estar detrás de esta herramienta engañosa que fue utilizada como referencia en declaraciones sobre la inflación.

En una conversación del viernes por la mañana, Jove afirmó: “Les puedo decir quién cree el gobierno que está detrás del Jumbo Bot. Es lo que están analizando. Consulté con los sospechosos y lo desmienten rotundamente”.

Las autoridades están llevando a cabo una investigación extraoficial para identificar al responsable detrás del “Jumbo Bot”. Según Manu Jove, el gobierno admite que la estrategia fue bien ejecutada y profesional.

En palabras textuales de Jove, un alto funcionario declaró: “Nos la hicieron bien”. Además, se destacó que esta no fue obra de alguien con tiempo libre en casa, sino que se trató de una maniobra cuidadosamente planeada.

Fede Simonetti, colaborador en el programa, comentó: “Y en la cancha del gobierno”. A lo que Jove respondió: “Exacto, en su territorio preferido, que es la calle online.”

No solo se sospecha sobre la identidad del responsable, sino que algunos afirman haberlo identificado. Sin embargo, el gobierno ha optado por no revelar cómo lograron esta identificación, dado que algunas de las herramientas utilizadas podrían no ser del todo legales.

El detalle más intrigante proporcionado por Jove es que, según fuentes gubernamentales, el individuo detrás del “Jumbo Bot” estaría vinculado como asesor cercano a Martín Lousteau.

Martín Lousteau (Javier Ferreyra / La Voz)

Qué pasó con el Jumbo Bot

Este descubrimiento surge en medio de la polémica causada por el uso del “Jumbo Bot” como fuente de información falsa sobre precios de productos en el supermercado Jumbo.

La cuenta vinculada, @Bot_Jumbo, emitió un comunicado aclarando que nunca realizó un análisis de precios reales y que su propósito era únicamente experimental.

En un mensaje posterior, el falso bot expresó: “Hacemos extensivas las disculpas al ministro de Economía, Luis Caputo. No se tome a personal el asunto. Repetimos: fue solo un experimento social”.