Aseguran que los procesos serán más rápidos con el nuevo Código Procesal Penal: los 3 casos "ejemplificadores"

Para el jefe de los fiscales, "no se están cortando 'derechos'. Si nosotros nos oponemos a cada paso de investigación que da el fiscal, el proceso se hace eterno, porque cuando se impugna se va ante un juez de primera instancia y luego ante tribunal colegiado y finalmente a la Corte, entonces cuando retomamos el caso de nuevo, ha transcurrido muchas veces más de un año y medio".

En el Ministerio Público Fiscal (MPF) aseguran que estas reformas, que ya están en plena ejecución, si bien no aceleran procesos penales, "concluirán más rápido", sobre todo porque evitan "trabas procesales" en el proceso de investigación del fiscal. No obstante, algunos magistrados que se desempeñan en la defensa, aseguran que "no mejorarán los tiempos, sino que todo se obstruirá en la etapa del juicio".