Arde la interna: Petri y Morales se cruzaron ‘cartas’ por los piquetes en Jujuy

Juntos por el Cambio tiene su interna al rojo vivo. Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta no esconden sus diferencias, aunque ahora los dardos se tiran entre candidatos a vicepresidentes. Es el caso de Luis Petri, el mendocino que acompaña a la ex ministra de Seguridad quien es un claro halcón y mantuvo un ‘intercambio epistolar’ como el que tuvieron ayer Cristina Fernández y Mauricio Macri.

El ex contrincante de Alfredo Cornejo en la interna de Cambia Mendoza, no dudó en cuestionar públicamente al jujeño Gerardo Morales por la situación conflictiva que está atravesando la provincia del norte. Una mujer se descompensó ayer en un colectivo y no pudo ser atendida a tiempo. Hoy el gobernador jujeño pidió a los turistas que no viajen esta semana a su provincia.

Virginia Florez Gomez, una turista boliviana, murió el domingo en la localidad de Abra Pampa, Jujuy, luego de desmayarse a borde de un colectivo que estaba inmovilizado por los piquetes. El Gobierno presentó una demanda penal contra los que cortaron la ruta y Gerardo Morales pidió que los turistas no viajen esta semana.

El candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich criticó al gobernador jujeño Gerardo Morales.

“La tibieza genera pobreza y caos. No se puede trasladar el costo de la falta de decisión política a los ciudadanos. Los piquetes tienen de rehenes a miles de familias que soñaron sus vacaciones hace meses”, disparó Petri por Twitter incluyendo el link de una nota publicada en La Nación.

Considera que “lo mismo pasa con los comerciantes, artesanos, hoteles y posadas, que invirtieron y ahora pueden perderlo todo”. El dirigente radical, nacido en San Martín, siempre ha estado del lado del llamado ‘manodurismo’ judicial.

“No podemos seguir dejando que unos pocos secuestren a la mayoría de los argentinos. No hay excusas cuando se trata de aplicar la ley y el orden. No se negocia con los secuestradores”, dijo con dureza el compañero de fórmula de Bullrich.

Gerardo Morales, compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, le contestó a Luis Petri.

Morales no la dejó pasar y apuntó a una de las debilidades de Petri: que no tiene experiencia en cargos ejecutivos y le recordó que después de las elecciones primarias, deberán trabajar todos juntos. “Como nunca te tocó gestionar o gobernar, no comprendés lo que se necesita para terminar con un Estado paralelo de más de 15 años de violencia y corrupción, con Milagro Sala y su mafia presa” expresó el norteño. “La paz de Jujuy no se negocia. Cuando visites Jujuy comprenderás por qué”, le dijo.

Luis Petri le contestó a Morales

“El orden y el respeto a la ley no se negocia. La policía de Jujuy y la de cualquier lugar del país, debe actuar ante un piquete para preservar vidas, garantizar la paz, la seguridad y los derechos de todos los argentinos”, fue parte de la respuesta de Luis Petri.