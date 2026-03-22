ARA San Juan: este lunes inicia la segunda semana del juicio oral y público

La querella mayoritaria aseguró que esta instancia “resulta clave y decisiva” para el esclarecimiento de las responsabilidades penales en el caso.

Este lunes se iniciará la segunda semana del juicio oral y público por el caso del hundimiento del ARA San Juan, en el Tribunal Federal de Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos, y la querella mayoritaria integrada por 34 familias de los 44 tripulantes, aseguró que es una instancia “clave y decisiva” para el esclarecimiento de las responsabilidades penales.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la abogada querellante, Valeria Carreras, sostuvo que las expectativas están “altísimas” porque, a diferencia de la primera semana en donde escucharon “el relato de los imputados que están autorizados a mentir”, en esta segunda etapa ”no van a poder hacerlo".

Los famosos publicaron mensajes de amor a las familias de los tripulantes del ARA San Juan ARA San Juan. “Estamos preparados para pedir los falsos testimonios que sean necesarios. De los 20 testigos que se quieren tomar esta semana, pienso que no vamos a llegar porque de cada uno hay que ser muy meticuloso, hay que preguntar y repreguntar. Yo me conformo con que quede expuesto lo mismo que habían dicho en la instrucción. Y los que mintieron o camuflaron la verdad, poder exponerlos”, aseguró.

Asimismo, detalló que esos testigos se pueden dividir entre los técnicos que “opinan, informan y dan fe” de las condiciones en las que estaba el submarino, al mismo tiempo en que hay otros que son ex comandantes del ARA San Juan, que "van a dar su versión en base a su experiencia”.

Masiva peregrinación en honor a los tripulantes del ARA San Juan Masiva peregrinación en honor a los tripulantes del ARA San Juan. (archivo) En la misma línea, aseguró que, junto los familiares de las víctimas, continuarán exigiendo “respuestas concretas, documentación completa y el fin del blindaje naval” y recordaron que todos los testigos tienen “la obligación legal de decir la verdad”.