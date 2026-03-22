22 de marzo de 2026 - 19:18

ARA San Juan: este lunes inicia la segunda semana del juicio oral y público

La querella mayoritaria aseguró que esta instancia “resulta clave y decisiva” para el esclarecimiento de las responsabilidades penales en el caso.

La última foto del ARA San Juan con toda la tripulación. (archivo)

La última foto del ARA San Juan con toda la tripulación. (archivo)

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Por Laura Impellizzeri
Noticias Argentinas

Este lunes se iniciará la segunda semana del juicio oral y público por el caso del hundimiento del ARA San Juan, en el Tribunal Federal de Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos, y la querella mayoritaria integrada por 34 familias de los 44 tripulantes, aseguró que es una instancia “clave y decisiva” para el esclarecimiento de las responsabilidades penales.

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En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la abogada querellante, Valeria Carreras, sostuvo que las expectativas están “altísimas” porque, a diferencia de la primera semana en donde escucharon “el relato de los imputados que están autorizados a mentir”, en esta segunda etapa ”no van a poder hacerlo".

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ARA San Juan.

ARA San Juan.

“Estamos preparados para pedir los falsos testimonios que sean necesarios. De los 20 testigos que se quieren tomar esta semana, pienso que no vamos a llegar porque de cada uno hay que ser muy meticuloso, hay que preguntar y repreguntar. Yo me conformo con que quede expuesto lo mismo que habían dicho en la instrucción. Y los que mintieron o camuflaron la verdad, poder exponerlos”, aseguró.

Asimismo, detalló que esos testigos se pueden dividir entre los técnicos que “opinan, informan y dan fe” de las condiciones en las que estaba el submarino, al mismo tiempo en que hay otros que son ex comandantes del ARA San Juan, que "van a dar su versión en base a su experiencia”.

Masiva peregrinación en honor a los tripulantes del ARA San Juan
Masiva peregrinación en honor a los tripulantes del ARA San Juan. (archivo)

Masiva peregrinación en honor a los tripulantes del ARA San Juan. (archivo)

En la misma línea, aseguró que, junto los familiares de las víctimas, continuarán exigiendo “respuestas concretas, documentación completa y el fin del blindaje naval” y recordaron que todos los testigos tienen “la obligación legal de decir la verdad”.

“En la primera semana del juicio hubo un visitante: estuvo presente el Capitán de Fragata, Daniel Lorenzo, quien tiene la categoría de auditor en la Armada y que fue, además, defensor en el Consejo de Guerra de dos de los imputados y del ex jefe Marcelo Srur", detalló Carreras.

Y concluyó: "Entonces, ¿quién está interesado en controlar y auditar este juicio?, ¿por qué la Armada Argentina comisiona a un abogado auditor a estar presente? Se quiso ensayar, desde la defensa de uno de los imputados principales, que este hombre era una especie de cadete logístico, es decir, alguien que iba a ayudar a trasladar testigos, a ubicarlos, a alojarlos y la primera semana no había que alojar a ningún testigo porque no había testigos citados. Yo creo que mañana no se van a animar. Deberían no atreverse. Yo voy a cuestionarlo”.

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