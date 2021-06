Aprender 2021: si el Consejo Federal de Educación suspende las evaluaciones, Mendoza medirá igual

La educación parece poner, nuevamente, a Mendoza enfrentada a la Nación. A las diferencias por la presencialidad en las escuelas que defendió a capa y espada la gestión de Rodolfo Suárez, parece sumarse ahora el Operativo Aprender 2021.

Ante la posibilidad de que se posterguen al año próximo, Mendoza se plantará en contra. “No veo la dificultad que ellos señalan que por la pandemia no se puede hacer. No es como el año pasado que no había clases en ningún lado”, indicó José Thomas, titular de la Dirección General de Escuelas, a Los Andes.

El revuelo se armó luego de una reunión virtual en la que estuvieron todos los equipos de evaluación del país, y de la que no participó el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. En lugar de esta herramienta, aplicarían una prueba piloto en 120 escuelas primarias en octubre, además de encuestas a directivos, docentes y alumnos.

Las críticas no tardaron en llegar de parte de la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Soledad Acuña quien expresó sobre las evaluaciones Aprender “hoy, más que nunca, discontinuarlas sería un error”.

El ministro nacional confirmó confirmó la suspensión en su cuenta de Twitter: “los equipos técnicos sugieren realizarla a principios de 2022 en lugar de a finales de 2021. Se modifican los plazos por la excepcionalidad de la pandemia pero se continúa con la evaluación como lo marca la ley”, indicó.

“Esto no está definido aún, lo define el Consejo Federal de Educación a la suspensión o no. Obviamente que el Gobierno Nacional tiene mucha injerencia en este consejo porque votan todas las jurisdicciones. Pero la posición es clara: Mendoza quiere que estén las Aprender este año”, confirmó Thomas.

Estas pruebas censales se realizan en octubre, simultáneamente en todo el país y los resultados se conocen en marzo del año siguiente. Se miden los aprendizajes de alumnos en sexto grado de primaria y en el último año de la secundaria. Las respuestas son sobre lengua, matemática, ciencias sociales, naturales y, esporádicamente, sobre educación sexual integral o educación cívica.

Desde 2017 se alternan los niveles: un año primario, al siguiente secundario. Al no ser realizadas durante 2020, no hubo diagnóstico sobre el nivel primario. Si este 2021 no se evalúa, tampoco habrá sobre nivel secundario.

A la espera de una convocatoria, Thomas planteará la postura mendocina de censar, e incluso sugeriría que se haga en ambos niveles, teniendo en cuenta el vacío del 2020 en el nivel primario.

Además, Thomas fue más allá: “si no llegan a estar los Aprender porque el Consejo Federal decide en ese sentido, veremos qué instrumento vamos a utilizar nosotros para tener algún dato de evidencia más al que tenemos, similares a estos operativos censales”, indicó.

“Los Aprender son pruebas caras y con un trabajo técnico muy profundo pero con una forma de medición del nivel de los chicos que podría integrárnos con otras provincias que tienen sistemas de evaluación provinciales. Sería fácil integrarse con algún dispositivo que esté funcionando en alguna provincia”, consideró, pensando en una prueba conjunta con otras provincias.

En Mendoza se implementan instrumentos de diagnóstico como el sistema de Gestión Educativa Mendoza (GEM) y el titular del Gobierno escolar provincial destacó que se hace “un seguimiento bastante preciso de las trayectorias educativas de cada chico, más las condiciones de contexto, conectividad”.

Además, se está finalizando el Censo de Fluidez Lectora que agrega datos al GEM y aporta datos para “tomar decisiones y ayuda a gestionar”. Pero esperaba “contar a principios del año que viene con los primeros resultados de los Aprender”, algo que de acuerdo a lo que dijo Trotta, no ocurrirá.