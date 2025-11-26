Antes del encuentro con el Consejo de Mayo, Milei reunió a todo su nuevo Gabinete

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezaron este martes por la mañana una reunión ampliada de ministros en Casa Rosadapara avanzar en la definición de la estrategia legislativa rumbo al tratamiento del Presupuesto 2026, que el Gobierno pretende discutir en sesiones extraordinarias.
El encuentro comenzó a las 9.30 en el Salón Eva Perón y reunió a los nueve ministros del gabinete, además de funcionarios clave del entorno presidencial. La instancia se da tras la ronda de reuniones individuales que Adorni mantuvo en las últimas semanas para identificar las urgencias de cada cartera.
Quiénes participaron de la reunión
Milei fue el primero en llegar a Casa Rosada, poco antes de las 9. Lo siguieron: Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Diego Santilli (Interior), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa) y Luis Caputo (Economía).
Se sumaron también la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el titular de Diputados, Martín Menem.
El encuentro tuvo dos presencias especiales. Carlos Presti, jefe del Estado Mayor General del Ejército, quien llegó en uniforme y Alejandra Monteoliva, acompañada por Bullrich. Ambos integrarán las estructuras de Defensa y Seguridad cuando Petri y Bullrich asuman sus compromisos legislativos.
Qué se discutió
La agenda abordó:
Estrategias para sumar adhesiones de las provincias y de bloques aliados al Presupuesto 2026.
Avances en los borradores de la reforma laboral, redactados por los equipos técnicos en conjunto con Sturzenegger.
Definición de una metodología periódica de coordinación interministerial, que Adorni aspira a replicar cada 10 días.
En paralelo, Adorni se prepara para debutar este miércoles a las 11.30 al frente del Consejo de Mayo, que encarará su último encuentro formal antes del 15 de diciembre, plazo límite para presentar el documento con los proyectos de ley que plasmarán los 10 puntos del Pacto de Mayo.