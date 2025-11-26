Antes del encuentro con el Consejo de Mayo, Milei reunió a todo su nuevo Gabinete

Carlos Presti, jefe del Estado Mayor General del Ejército que tomará el rol de ministro de Defensa cuando Petri asuma en el Senado.

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezaron este martes por la mañana una reunión ampliada de ministros en Casa Rosada para avanzar en la definición de la estrategia legislativa rumbo al tratamiento del Presupuesto 2026, que el Gobierno pretende discutir en sesiones extraordinarias.

El encuentro comenzó a las 9.30 en el Salón Eva Perón y reunió a los nueve ministros del gabinete, además de funcionarios clave del entorno presidencial. La instancia se da tras la ronda de reuniones individuales que Adorni mantuvo en las últimas semanas para identificar las urgencias de cada cartera.

Quiénes participaron de la reunión Milei fue el primero en llegar a Casa Rosada, poco antes de las 9. Lo siguieron: Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Diego Santilli (Interior), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa) y Luis Caputo (Economía).

Se sumaron también la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el titular de Diputados, Martín Menem.

Diego Santilli Diego Santilli, ministro del Interior. El encuentro tuvo dos presencias especiales. Carlos Presti, jefe del Estado Mayor General del Ejército, quien llegó en uniforme y Alejandra Monteoliva, acompañada por Bullrich. Ambos integrarán las estructuras de Defensa y Seguridad cuando Petri y Bullrich asuman sus compromisos legislativos.