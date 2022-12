Aníbal Fernández le dijo “cachivache de pacotilla” a “Chiqui” Tapia por los festejos de la Selección

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cuestionó en duros términos al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por el operativo de seguridad fallido durante la caravana de los jugadores de la Selección Argentina, ocurrida este martes por la tarde en Buenos Aires.

La polémica se dio por la interrupción del recorrido en colectivo de la Scaloneta, que no pudo llegar al Obelisco. Los futbolistas campeones del mundo terminaron siendo evacuados en helicópteros y, finalmente, trasladados al predio de la AFA en Ezeiza.

El cruce evidenció el quiebre entre Gobierno y AFA (ni siquiera hubo foto con Alberto Fernández), el titular de Seguridad defendió su postura de cortar los festejos y llegó a decirle al dirigente deportivo: “Cachivache de pacotilla”.

En una charla con la prensa, Aníbal Fernández señaló que no le entendía lo que decía por teléfono -dando a entender que no se encontraba en buenas condiciones- y se quejó porque el martes tuvo que esperar más de una hora para entrevistarse con él porque estaba durmiendo.

En la tarde, el titular de la AFA había publicado una serie de mensajes en Twitter en los que destacó el rol de Sergio Berni en el operativo y cuestionaba al resto de los responsables de Seguridad, lo que complicó la relación entre las partes. Como Tapia le había dicho a Aníbal que habían “traicionado” a la delegación de la selección nacional al decidir que el micro no iba a pasar por el Obelisco, el ministro de Alberto Fernández no se quedó callado y contestó.

"Chiqui" Tapia en Twitter

“Esas son las expresiones que tiene este señor, que no es precisamente un libro abierto. Mientras Tapia me llamaba y me amenazaba con el primer tuit, que por supuesto me importó un carajo. Dice lo que le parece y mientras que él insistía en que nosotros estábamos traicionando, (Lionel) Messi, (Rodrigo) De Paul y (Ángel) Di María ya estaban sobre el H17. Ninguno se quejó, todo lo contrario, subieron gustosamente a los helicópteros”, lanzó esta mañana Aníbal Fernández en Radio 10.

El ministro nacional le quitó protagonismo a Berni y dijo: “Él no planificó nada, yo tomé la decisión de sacarlos en helicópteros porque ‘no se podía avanzar’. Sabíamos que en algún momento íbamos a tener que hacerlo, por eso los teníamos preparados”.

“Después aparecen todos estos cachivaches de pacotilla (por Tapia) que tratan de inventar la cuadratura del círculo, pero la realidad es que nosotros fuimos los que tomamos las decisiones”, definió Aníbal.

Fernández aseguró que la Policía Federal con asistencia de la Prefectura y la Gendarmería estaban a cargo de la cápsula para la entrada y la salida del colectivo, mientras que las fuerzas de la Provincia debían avanzar con ellos hasta el peaje del Mercado Central y que el resto del tramo lo harían con la Policía de la Ciudad.

Foto: Clarín

Sin embargo, puntualizó en que los hinchas invadieron las rutas “al poquito tiempo” de partir el micro y dijo que “más o menos conociendo el paño, se sabía que eso podía suceder”. Incluso aseveró que él le adelantó a Tapia que “ni locos” desde la Nación acompañaban la idea de ir al Obelisco porque el monumento “se iba a convertir en una isla”.

“Fuimos muy cuidadosos y muy respetuosos de lo que estábamos haciendo”, aseguró. “Si pretende seguir él su joda, que la haga él”, insistió.

Qué pasó y por qué no hubo visita a la Casa Rosada

El ministro de Seguridad dijo que el presidente Alberto Fernández “le ofreció el balcón” al plantel conducido por Lionel Scaloni.

“En el grupo había jugadores que querían ir y otros que, según me hicieron llegar a mí, no querían ligarse a la política”, contó Aníbal Fernández.

Alberto Fernández es el único presidente en no tener una foto con una Selección campeona del mundo

“El Presidente el mensaje que manda es claro: ‘Allí está el balcón, es todo de ustedes, que quede ese ícono de la misma foto maradoniana del 86″, añadió.

Para Aníbal Fernández, “la expresión que ellos (los jugadores de la Selección) sostienen es que no querían ligarse a la política, esta cosa de comprometerse”.

“Yo hablé con el Presidente y me insistió en que no motiváramos esa situación porque no tenía ningún sentido”, dijo para evitar rumores de una mala relación del plantel con Alberto Fernández.