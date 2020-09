Amstutz vuelve a un cargo público de la mano de Sagasti

El experimentado dirigente peronista Guillermo Amstutz se unió recientemente a la lista de los mendocinos con cargos nacionales. La cercanía con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti dio sus frutos y ocupará el cargo jefe del cuarto distrito de Vialidad Nacional, que hasta el momento había sido ejercido por Rubén Lomas desde mayo del 2016.

La noticia de Amstutz se da en un contexto marcado por la pandemia del coronavirus, que ha generado una ralentización de la ocupación de cargos políticos nacionales en la provincia. No obstante, en el caso de Vialidad Nacional, el puesto de Lomas es más bien técnico y no político, e incluso el ingeniero no proviene de la gestión de Mauricio Macri, ya que había estado anteriormente como jefe del noveno distrito de Vialidad Nacional (San Juan), durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Según informaron desde Vialidad Nacional, hay que esperar una resolución por parte del administrador General de Vialidad, Juan Arrieta, que seguramente saldrá en los próximos días para oficializar el cargo.

Lo cierto es que el ex senador Unidad Popular fue uno de los históricos peronistas (junto a Celso Jaque y Alejandro Abraham, entre otros) que acompañó a Fernández Sagasti -en la unión entre el kirchnerismo y el ciurquismo- en las elecciones del año pasado y contribuyó a que la senadora nacional ganara la pulseada interna del Frente de Todos, al vencer al peronismo “tradicional”, que respondía a los intendentes y que estaban encabezados por Alejandro Bermejo.

Amstutz tuvo un contundente triunfo en las elecciones primarias de intendente en la populosa comuna de Las Heras, al vencer a Martín Caín (la apuesta bermejista) con el 77% de los votos que obtuvo el peronismo en esa comuna. No obstante, en las generales caería ante el hoy jefe comunal, el radical Daniel Orozco, por 55% a 34%.

Legislador, ex intendente y ex aliado de Cobos

El histórico dirigente, de 67 años, es ingeniero civil egresado de la universidad Tecnológica Nacional (UTN) y tiene una amplia trayectoria en el Estado.

Entre sus primeros cargos públicos, se destaca el de la dirección de Ingeniería en el Departamento General de Irrigación. Pero sería en 1991 cuando adquiriría más protagonismo, cuando fue elegido intendente de Las Heras, cargo que ocuparía durante 10 años.

Amstutz ganó dos reelecciones (1995 y 1999) en la comuna lasherina, pero en el año 2001 decidió dejar el puesto de la intendencia (quedó Noemí González, quien era la presidenta del Concejo Deliberante) y participar de las elecciones legislativas.

Tras ser electo diputado nacional, mantuvo el cargo en el Congreso hasta el 2005. En ese interín le compitió la gobernación a Julio Cobos, y salió derrotado. Luego volvió al plano local, como senador Provincial desde el 2006 al 2014 durante dos períodos consecutivos.

No obstante, los vaivenes de la política que habían enfrentado a Amstutz con Cobos en el 2003, los unieron en el 2009, ya que el peronista acompañó a quien en ese entonces era vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, en una lista del radicalismo y lo que fue Consenso Federal (ConFe), espacio promovido por Cobos. Fue con esa lista con la que ganó otro puesto en el Senado.

Luego, si bien tuvo un paso como titular de Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam), desde mayo del 2014 hasta diciembre del 2015, volvió a ser electo senador en el 2015, con una banca hasta el 2019, cuando jugó y perdió la elección para intendente de Las Heras.