Amplían la denuncia contra Adorni por la compra del departamento de Caballito y piden citar a la escribana

Los diputados nacionales del interbloque Unidos Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro ampliaron hoy la denuncia contra el jefe de Gabinete , Manuel Adorni , imputado por supuesto enriquecimiento ilícito y sospechado por el financiamiento espurio de viajes el exterior para él y su familia, además de incompatibilidades entre su nivel de gastos, los ingresos declarados y su evolución patrimonial.

En la nueva presentación, los legisladores de la oposición pidieron que se tome declaración testimonial a la escribana Adriana Nechevenko , quien certificó con su firma tanto la compra del lujoso departamento de Caballito en noviembre del año pasado, como la adquisición una año antes del inmueble del country de Indio Cuá Golf Club en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

“ Las operaciones, más que sospechosas, deben ser clarificadas”, afirmó Paulón en su cuenta de la red social X.

Luego de que Adorni confesara durante una conferencia de prensa que vive junto a su familia en el departamento de Caballito, que adquirió apenas dos semanas después de asumir su actual cargo, se supo que la operación se escrituró por 230 mil dólares pese a que el valor original del inmueble era de 340 mil dólares.

Pero lo más llamativo del caso es que la propiedad fue comprada a partir de una hipoteca no bancaria por 200 mil dólares cedida por las dos vendedoras del inmueble, que habían adquirido el departamento apenas siete meses antes, en abril del 2025.

Las dos jubiladas acreedoras de la hipoteca no bancaria para la compra del departamento de Adorni fueron identificadas como Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años, quienes negaron conocer al jefe de Gabinete o haberle prestado dinero.

La hipótesis de Paulón es que Adorni utilizó a estas dos personas para simular una hipoteca y de esa manera justificar la compra de un inmueble de categoría que no se condice con sus ingresos como funcionario público, ni tampoco con los de su esposa.

Embed "ADORNI va a acumular casi todo el CÓDIGO PENAL"@EstebanPaulon, diputado nacional, en #RPM con @rolandogps. pic.twitter.com/GyPHvHFYiY — Splendid AM 990 (@splendidam990) March 31, 2026

“Era obvio que la operación de compra del departamento en Caballito de Adorni era una intermediación para simular y justificar una compra que no tiene nada que ver con sus ingresos. Las mujeres que dieron hipoteca “personal” en escribanía, ni idea”, comentó el diputado socialista de Provincias Unidas.

El santafesino agregó que junto a Juliano y Ferraro no descartan “pedir también a la Justicia que cite a las dos jubiladas que le vendieron el departamento a Adorni”.

El inmueble de Caballito está ubicado sobre la calle Miró, una de las zonas más cotizadas del barrio: se trata de una unidad de 199,97 metros cuadrados que incluye cochera.

La polémica por la sospechosa operación de compra del departamento de Caballito se suma al viaje a Nueva York al que accedió Angeletti, quien integró la comitiva presidencial con vuelo y estadía sin cargo, los viajes a Punta del Este por miles de dólares en vuelos privados sin factura, el country sin declarar en Exaltación de la Cruz y la triangulación de contratos a favor de la consultora de la esposa de Adorni con organismos del Estado.

Actualmente, la Justicia Federal mantiene abierta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, con el foco puesto en la evolución de los activos del vocero reconvertido en ministro coordinador.

Desde el entorno del integrante del Gabinete sostienen que no existe irregularidad alguna.

El funcionario ha reiterado en diversas oportunidades que sus bienes son fruto de 25 años de actividad en el sector privado y que toda su documentación está en regla y a disposición de la Justicia.

También explicó que aquellas propiedades que no figuran aún en la declaración jurada es porque todavía no cerró el período, y que en la próxima actualización estarán incluidas.

Más allá de las versiones que lo dan fuera del Gobierno, en Balcarce 50 juran que el ex candidato a legislador está firme en el cargo.