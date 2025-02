Amnistía Internacional desmintió el contrato millonario a Lali Espósito por asistir a la marcha antifascista

Embed - Amnistía Internacional AR on Instagram: "Más trucho que billete de tres pesos 1 Nunca le pagamos nada a Lali. 2 Usan deliberadamente el logo de Infobae y el nombre de Amnistía Internacional para darle “credibilidad” a un documento que ni siquiera tiene la información básica que necesita un contrato para ser válido. 3 El “diseño” del contrato, chicos, por favor, está hecho con herramientas medievales (una coincidencia con la narrativa oficial). 4 Solo un Fanático podría hacer esto por nosotros. Cuando los gobiernos no logran imponer su discurso y hay un fuerte contrapeso colectivo, eligen las más obtusas estrategias para intentar delegitimar los reclamos genuinos de la sociedad civil. Se enojan con nosotros, además, porque contribuimos a exponerlos ante el mundo cuando no respetan los consensos acordados por los países sobre los derechos de las personas. Dato interesante: No hay antecedentes locales de una operación de este tipo contra Amnistía Internacional, al menos desde el retorno a la democracia."

