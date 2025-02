Javier Milei sobre la ideología de género: "Llevada al extremo conduce al abuso, por ende, son pedófilos"

"Aparatearon la marcha y apareció el tren fantasma" , destacó el presidente en referencia también a Martín Lousteau, Máximo Kirchner, Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros. Sobre qué piensa del colectivo LGBT, Milei expresó: "Si vos tenés una relación homosexual ¿en qué me agredís? En nada. ¿En qué afectás a mi libertad? En nada. Yo no tengo nada que decir, hacé lo que quieras, lo que me molesta es que quieras usar el Estado para imponer cosas, es el punto central que yo ataco en Davos ".

Al hablar de Kicillof, detalló que: " Hoy el feminismo radical es hombres contra mujeres, si vos no adherís a este formato que proponen entonces vos sos un misógino , aparece la etiqueta, y a partir de eso aparece la censura, la cancelación, el wokismo es profundamente violento. Kicillof marcha porque también es parte de esa agenda woke. Él adhiere a Zaffaroni, es subvertir los valores. El victimario pasa a ser la víctima. La Provincia es tierra de nadie en favor de los delincuentes".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1886570462949343305&partner=&hide_thread=false "La del sábado fue una marcha política anti-Milei".



El presidente Javier Milei se refirió a la participación del "tren fantasma" en la movilización LGTB.



En #MásVerdad con Esteban Trebucq. pic.twitter.com/DkNaSPkXCP — La Nación Más (@lanacionmas) February 4, 2025

Bajo esa línea, Milei resaltó que “la provincia de Buenos Aires tiene 200 centros de hormonización". “Me parece un horror. Que le amputen los genitales a una criatura mientras le llenan a cabeza con que es una cosa distinta a lo que dice la biología… bueno eso de separar el género de la biología no es gratis", enfatizó.

Y sumó: "Si vos a esa criatura le amputas el pene le generas un montón de problemas. Es irreversible, va a tener que vivir toda la vida hormonizado. Parece una atrocidad hacerle eso a los niños, que tome la decisión siendo un adulto responsable. Si lo quiere hacer de adulto que lo haga, te querés autopercibir foca y ser una foca, yo no tengo problema, pero no tengo que pagar la cuenta de eso. Eso no es un derecho, es un privilegio”.

Milei: "Para qué sirvió el Ministerio de Mujer si Alberto Fernández cagaba a trompadas a la mujer"

El presidente cuestionó la ideología de género y su relación con el Estado, al considerar que el Ministerio de la Mujer no funcionó. “Para qué sirvió el Ministerio de Mujer si Alberto Fernández cagaba a trompadas a la mujer, si (José) Alperovich violaba a la sobrina, si (Fernando) Espinoza acosaba a la secretaria”, subrayó.

Embed

Y sostuvo: "¿Cómo creés que eso se arreglaba? ¿Con Ministerio de Mujer y cantitos? No, con mano dura". Además, Milei cuestionó a la ex mandataria Cristina Kirchner y dijo que es una figura política de “cabotaje”.

Milei: "Tenembaum es un defensor de pedófilos y Duggan justificó un abuso con un fallo de Zaffaroni"

El mandatario Javier Milei criticó al periodista Pablo Duggan por haber respaldado un fallo del exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, en el que se señalaba que un abuso "no es delito porque la luz estaba apagada". Además, acusó a Ernesto Tenembaum de ser "un defensor de los pedófilos virtuales".

"Uno de los casos más renombrados de Zaffaroni fue el del portero Tiraboschi, que abusaba de menores. Y el fallo decía que si la luz estaba apagada, no era abuso", expresó Milei en una entrevista con LN+. "Ahora, imaginá que uno de tus hijos estuviera involucrado en esa situación y que venga Pablo Duggan a decirte: 'No, no es delito porque la luz estaba apagada'".

Embed

Sobre Tenembaum, Milei afirmó que el periodista defiende la idea de los "pedófilos virtuosos", un concepto que describe a personas con impulsos hacia menores que supuestamente no los llevan a la práctica pero consumen pornografía infantil. "Dijo que lo sacaron de contexto, pero él es el que vive sacando de contexto todo el tiempo", sostuvo el mandatario.

Javier Milei también vinculó la ideología de género con el abuso infantil. "Si no adherís a la ideología de género, sos un homofóbico, y no. La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso, por ende, son pedófilos", insistió.

Finalmente, el presidente criticó la cobertura mediática de sus declaraciones y aseguró que algunos periodistas manipulan sus dichos. "El caso más aberrante es Luis Novaresio en una entrevista con Tenembaum, diciendo que yo dije cosas que literalmente no dije. Mintiendo abiertamente. Aceptando cualquier tipo de mentira y acusándome de cualquier aberración", afirmó. "Siguiendo esa lógica, yo podría decir que Tenembaum es un heterofóbico".

Petri: "La violencia de genero también afecta a los hombres"

El ministro de Defensa, Luis Petri, sostuvo que "la violencia de genero también afecta a los hombres", al defender al presidente Javier Milei por las críticas a su discurso en el Foro de Davos. El funcionario nacional señaló que "los que hoy salen a marchar no dicen que los femicidios aumentaron durante el gobierno de Alberto Fernández".

"El 70% de los homicidios en Argentina tienen como victimas a hombres", señaló el ministro en declaraciones al programa "Pan y circo", conducido por Jonatan Viale por Radio Rivadavia. Según dijo Patri, "mayoritariamente las víctimas de asesinatos son hombres".

"La violencia de genero también afecta a los hombres", destacó el ministro de Defensa, y subrayó que "el proyecto libertario de basa en el respeto del proyecto individua de cada persona". Sobre el discurso de Milei en Davos, Petri destacó: "El presidente ataco la ideología de género radicalizada".