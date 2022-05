Alberto Fernández regresó al país con la interna al rojo vivo y la necesidad urgente de bajar la inflación

El presidente Alberto Fernández regresó este sábado a la Argentina tras una extensa gira por Europa en la que visitó España, Francia y Alemania. El lunes deberá retomar la agenda local, pero en medio de un escenario agitado por la crisis política que afecta al Frente de Todos y la escalada inflacionaria que continúa disparándose.

Durante su gira oficial, el mandatario se reunió primero en España con el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, y con el rey Felipe VI. Luego en Alemania mantuvo un encuentro con el canciller Olaf Scholz y en Francia se encontró con el presidente Emmanuel Macron, recientemente reelecto.

Los mandatarios coincidieron en París, con la necesidad de “responder colectivamente” las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania. Además advirtieron sobre el riesgo de una crisis energética y alimentaria en las zonas más desfavorecidas del planeta.

Las coincidencias entre Fernández, a cargo de la Presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y Macron, presidente de la Unión Europea (UE) hasta el 1 de junio, fueron expresadas en una declaración conjunta a la prensa, antes del encuentro del viernes en el palacio presidencial, en el último día de la gira por Europa.

La interna al rojo vivo

Sin embargo, más allá de las motivaciones del viaje, Alberto Fernández no pudo despegarse de la interna oficialista. Sino que todo lo contrario, continuó alimentando las diferencias con cuestionamientos a Cristina Kirchner.

Además, durante una entrevista con un medio español sembró la posibilidad de ir por la reelección. Ya en Francia, eligió bajarle el tono a la diputa con la vicepresidenta y a la intención manifiesta de renovar su mandato. Es decir, dos discursos contradictorios en dos días.

“Creo que (la de Cristina) es una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende todo los que nos tocó pasar en el medio. Vivimos una pandemia, una tragedia que la humanidad vive muy de tanto en tanto, que se ha llevado 6 millones de vidas en el mundo, más de 100.000 argentinos. Y con todo, logramos que ningún argentino se quedara sin la atención médica que necesitaba”, señaló Fernández en su llegada a al viejo continente.

Luego, en Alemania, el presidente volvió a referirse a la vicepresidenta aunque no la nombró, pero sí retomó una frase que Cristina había dicho días atrás durante su exposición en Chaco.

“Yo no decepcioné a parte de mi electorado, eso es lo que dicen algunos. Sí creo que la pandemia afectó mucho a la sociedad argentina. Argentina vivía un momento de enorme crisis cuando asumí. La inflación era del 54%, eh. Para que lo tengamos en claro”, enfatizó Fernández.

Por último, ya en Francia, sobre el final de la gira, dijo: “Yo no me tengo ni me quiero pelear con Cristina. Yo tengo que pelearme con Macri. Tengo que pelearme con la derecha”. Y volvió a enfatizar en que con Cristina no tiene una disputa, sino diferencias. Y se echó atrás con su declaración rumbo a 2023: “La verdad es que no estoy pensando en mi reelección. Estoy pensando en cómo salir de los problemas que tenemos”.