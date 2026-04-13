Adorni: declaran hoy las mujeres que le otorgaron la financiación directa al jefe de Gabinete

Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio , las mujeres que le otorgaron la financiación directa al jefe de Gabinete Manuel Adorni , en la compra de su departamento en el barrio porteño de Parque Chacabuco , declararán ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, entre las 9 y las 11 de este lunes, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte del funcionario.

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Estas dos policías figuran como acreedoras de Adorni, dado que ambas le habrían otorgado una hipoteca “no bancaria” 100.000 dólares (85.000 y 15.000, respectivamente) para la compra del inmueble que posee sobre la avenida Asamblea, el mismo día en que la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, adquirió otra propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

En la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, el jefe de Gabinete detalló una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio y otra de 7.740.000 pesos con Cancio, ambas garantizadas con el inmueble de Asamblea. La fiscalía ahora busca contrastar ese dato con la trazabilidad real de los fondos.

Según la escribana que validó las firmas de ambas viviendas, Adriana Nechevenko , negó que existieran préstamos de dinero en efectivo y aseguró que las operaciones se produjeron dentro de un marco “normal”, donde no hubo ninguna “irregularidad”.

Según su testimonio, la operación se pactó como una compra a pagar en cuotas, lo que sería un financiamiento directo de los vendedores, y no como un préstamo de capital externo.

El edificio de Asamblea 1.100 donde tiene un departamento Adorni, frente al Parque Chacabuco

El edificio de Asamblea 1.100 donde tiene un departamento Adorni, frente al Parque Chacabuco

Por su parte, Pollicita busca determinar si estos préstamos fueron legítimos o si se utilizaron para ocultar el origen de los fondos, dado que el precio de compra del departamento, que es de 230.000 dólares, estaría por debajo de los valores de mercado.

La semana pasada, la Justicia también tomó declaración vía Zoom al exfutbolista Hugo Morales, quien fue el dueño original del departamento, antes de vendérselo a las mujeres que luego realizaron la transacción con Adorni.

El miércoles que viene será el turno de otras dos testigos: en esta ocasión, las jubiladas Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo que le vendieron a Adorni su nuevo departamento -sin desprenderse del anterior-, esta vez en Caballito.

El funcionario escrituró con hipoteca entre privados, les pagó 30 mil dólares y quedó debiendo 200 mil a saldar en noviembre próximo, sin intereses.