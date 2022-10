Acusaron a Carolina Losada de “nepotismo” por contratar a su hermana en el Senado y ella se defendió

La senadora Carolina Losada (UCR-Santa Fe) nombró a su hermana, Georgina, como personal transitorio en su despacho de la Cámara alta con la categoría A-1, considerada la más alta del escalafón legislativo. La decisión levantó polémica luego de que la funcionaria radical fuera una de las pocas voces que criticó con dureza la decisión del kirchnerismo de pasar a planta permanente a 280 empleados.

La información fue confirmada a LA NACION por la propia legisladora, quien defendió la designación y adjudicó la divulgación de la noticia a una represalia por sus cuestionamientos a la ampliación de la planta permanente dispuesta por la secretaria administrativa del Senado, María Luz Alonso, mano derecha de Cristina Kirchner en el manejo de la Cámara alta.

Georgina y Carolina Losada: jefa de despacho y senadora nacional. Foto: Web

“Es natural que hagan este tipo de cosas cuando alguien se pone en contra de la corrupción, como me puse en la última sesión, y les dice en la cara lo que son y se manifiesta en contra del pase a planta permanente de personas”, afirmó Losada. “Este es el vuelto de la política rancia y corrupta del kirchnerismo ante gente transparente que quiere hacer un país distinto”, agregó.

La legisladora fue una de las pocas voces del Senado que criticó la incorporación de 280 empleados a la plantilla de trabajadores permanentes del Senado, cuando el Poder Ejecutivo había anunciado el congelamiento de ingresos a la administración pública, noticia que reveló LA NACIÓN el pasado 18 de septiembre. Entre los beneficiados por aquella medida se encontraban varios militantes kirchneristas, entre ellos Gabriel Graves, uno de los secretarios privados de la vicepresidenta.

“Ellos van a decir que son empleados que ya trabajaban, pero es pasar empleados a planta permanente. No me sorprende esto del kirchnerismo, es una forma de robarle a la gente, agrandando el Estado”, había dicho Losada en aquel momento.

Ahora, la senadora santafesina justificó la designación de su hermana en su despacho. “Es mi persona de confianza y está más que calificada para el puesto”, dijo, tras lo cual destacó que es licenciada en relaciones internacionales y que le falta poco para recibirse de abogada. “Mi hermana trabaja conmigo desde el día cero, nunca fue un secreto”, agregó y diferenció la designación de los pases dispuestos por la gestión de Cristina Kirchner al asegurar que respetará la condición de personal transitorio. “Los que llegaron conmigo, se van conmigo porque estoy en contra de dejar gente en el Estado”, sentenció Losada, que tiene mandato hasta diciembre de 2027.

Carolina Losada. Foto: Federico Lopez Claro

Además, la legisladora destacó que rechazó usar el cupo de empleados que le correspondería designar como vicepresidenta del Senado, cargo que ocupa desde febrero último.

“Como vicepresidenta del Senado me ofrecieron una estructura extra y no lo quise porque creo que no es necesaria”, remarcó.

Según consta en la web del Senado, Georgina Losada se encuentra designada como planta transitoria en el despacho de su hermana con la categoría A-1, la más alta del escalafón legislativo.

De acuerdo a los datos divulgados por los gremios tras la última paritaria, con los últimos aumentos esa categoría cobraría un sueldo bruto de algo más de $491.000. En su descargo ante LA NACION, la senadora Losada dijo que su hermana cobra “mucho menos” que esa cifra.

Georgina Losada y su hermana, la senadora Carolina Losada. Foto: Web

El nombramiento de parientes en los despachos es moneda corriente, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

De hecho, entre las personas que el kirchnerismo pasó a la planta permanente en julio último figura Diego Almirón, hermano de la exsenadora kirchnerista Ana Almirón (Corrientes). Tras la conclusión de su mandato, en diciembre del año pasado, la militante de La Cámpora logró ubicar a su familiar en el despacho de Juliana Di Tullio (Buenos Aires), donde reviste en la actualidad con la categoría A-3.