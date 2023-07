Acusado de “homofóbico”, Franco Rinaldi renunció a su precandidatura a legislador en CABA

El politólogo y consultor en aeronáutica Franco Rinaldi, quien había quedado envuelto en un escándalo por presuntas expresiones homofóbicas y discriminatorias en sus videos de YouTube, renunció finalmente a su precandidatura a primer legislador porteño en la lista de Juntos por el Cambio (JxC) que encabeza Jorge Macri para jefe de Gobierno.

Lo anunció el propio Rinaldi en su cuenta de Twitter, donde este jueves afirmó que seguirá “dando la batalla por la libertad y la Constitución en el lugar que le toque”.

Bueno, esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia, y no quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad. Para no perjudicarlo a él y a todo el equipo que… — Franco Rinaldi (@FrancoVRinaldi) July 13, 2023

Qué dijo Franco Rinaldi y por qué lo “cancelaron” en las redes sociales

Tras el cierre de listas del 24 de junio, Rinaldi había quedado en el centro de la polémica por la recuperación de videos antiguos donde tenía supuestas expresiones homofóbicas, machistas y discriminatorias en el contexto de un programa que el politólogo emitía por streaming (”Un café con Franco”). Esto a partir de una columna de Luis Novaresio en Infobae, donde el periodista dijo: “Creo que no hace falta explicar que hay muchas personas que aún sufren por discriminación ante su orientación sexual. Sufren, se enferman, pierden a sus familias y sus trabajos. Sin metáfora”.

En los fragmentos de videos, popularizados hace varios meses por la cuenta parodia @frankiebotito2, Rinaldi expresaba frases como: “¿O los matamos a los morochos o dejamos que hagan lo que quieran?”, “¿Qué hago con la Villa 31? Es un problema complicado. Lanzallamas”, “Te hierve la cola, boludo”, “Black Lies Matter” y “Si todo crimen contra una mujer es femicidio, ¿cómo se llama el crimen contra el hombre?”.

Para defenderse de las acusaciones, incluyendo los pedidos de renuncia por parte de la Unión Cívica Radical y especialmente de Martín Lousteau -también precandidato a jefe de gobierno y rival de Macri-, Rinaldi aseguró que sus frases eran “parte de un stand up” y que era “un momento de expresión artística que he ejercido durante muchos años, parte de mi vida anterior y pública, que tiene que ver con entretener con la palabra”. Sin embargo, se vio obligado a renunciar a su postulación.

”Esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia, y no quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad”, comentó el ahora excandidato en redes sociales. Anunció que “para no perjudicar” a Macri y a “todo el equipo que confió” en él, renunciaba a su postulación.

Al hacerse eco de esa decisión, Jorge Macri valoró la renuncia de Rinaldi para “terminar con las polémicas”.

”Como dije, no estoy de acuerdo ni comparto sus declaraciones pasadas que se conocieron recientemente, aunque sí acepté las disculpas que hizo públicamente, porque creo en él. Hoy Franco entendió que su candidatura podría dañar nuestra propuesta y honradamente decidió dejar su lugar en la lista. Valoro mucho su integridad y por eso también valoro su apoyo. En momentos difíciles es cuando se conoce lo mejor de las personas. Gracias Franco”, expresó Macri en Twitter.

Franco Rinaldi junto a Jorge Macri (Twitter @FrancoVRinaldi)

Rinaldi aseveró además que “me duele en el alma tomar esta decisión, porque creo que los ataques son injustos, oportunistas, impostados, y que su único objetivo es perjudicar a la lista rival”.

Y completó: “Yo ya dije lo que pienso de aquellos recortes de videos y pedí disculpas. Me ofende profundamente que me digan que soy homofóbico o antisemita, nada pero nada más lejos de mí, pero más no puedo hacer”.

”Son ataques muy grandes construidos con mucho dinero que un día deberán explicar”, insinuó.

Una vez anunciada la renuncia de Rinaldi, la primera candidata a diputada de La Libertad Avanza (LLA) por la ciudad de Buenos Aires, Diana Mondino, invitó al politólogo al espacio: “Te recibimos con los brazos abiertos. Jamás dejaremos que el progresismo, disfrazado detrás de la hipocresía que es ser políticamente correcto, marque agenda”.

