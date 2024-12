Abogado mendocino apuesta a que esta semana haya buenas noticias para el gendarme detenido en Venezuela

A dos semanas de la última vez que el gendarme Nahuel Gallo tuvo contacto con su familia al ingresar a Venezuela y ser detenido ilegalmente por el régimen de Nicolás Maduro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe decidir si aprueba o rechaza una medida cautelar impulsada por el abogado mendocino Carlos Varela Álvarez para intervenir en la situación.

El recurso fue presentado el domingo 15 de diciembre, apenas un día después de que Gendarmería Nacional con la firma del Jefe de la Agrupación XI Mendoza, Néstor Prado, elevara un habeas corpus a la Justicia Federal reclamando su inmediata libertad.

Es que el Cabo Primero Nahuel Gallo, oriundo de Catamarca, prestaba servicios en el Escuadrón 27 de Uspallata, en la frontera entre Argentina y Chile, y fue arrestado durante sus vacaciones, cuando se dirigía a visitar a su esposa y su hijo en Venezuela el domingo 8 de diciembre.

El abogado le explicó a Los Andes que motivó la presentación de la cautelar ante la CIDH, el hecho de que el habeas corpus de Gendarmería “tiene jurisdicción local, dentro de Argentina y con todo respeto, no lo vi muy efectivo”. De todos modos, Varela Álvarez se basó en ese escrito para elaborar su recurso ante la Comisión Interamericana y luego se contactaron con él, el martes 17, para ampliar la información.

Allí se agregaron como antecedentes, tanto el recurso que presentó la fuerza de seguridad nacional como también una denuncia realizada ante la Justicia venezolana por la madre de Alexandra Gomez (esposa de Gallo), que es abogada y ciudadana de ese país.

Nahuel Agustín Gallo, el argentino detenido por el régimen de Maduro en Venezuela (Gentileza)

“No puede dilatarlo más. Las medidas cautelares son urgentes. No debe pasar de esta semana”, afirmó el letrado mendocino sobre la CIDH, el órgano principal y autónomo que tiene la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington (EEUU), para supervisar los tratados de derechos humanos en el continente americano.

Varela Álvarez contó que hay antecedentes recientes de ciudadanos colombianos e incluso venezolanos, que atravesaron situaciones similares con el régimen de Nicolás Maduro y que fueron admitidos y tramitados por el organismo.

En su recurso, el abogado planteó que se promueva la intervención de una autoridad diplomática neutral, brasileña o colombiana por ejemplo, para que Venezuela informe el lugar de detención de Gallo y su estado de salud; se le habilite una entrevista personal con sus familiares y se le otorgue el debido derecho a defensa.

También que se le garantice la libertad ambulatoria en Venezuela como el libre regreso a Argentina; y en relación a su esposa y su hijo Víctor Gómez, pidió que se les garantice su integridad y seguridad personal, especialmente teniendo en cuenta el interés superior del niño.

“Si la Ilustre CIDH acepta darle tratamiento a la medida cautelar, implica el involucramiento y presión del más alto organismo de derechos humanos existente previo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica, al que puedo acudir como ciudadano y abogado”, explicó el letrado.

El abogado Carlos Varela Álvarez Foto: Archivo / Los Andes

El régimen de Maduro primero acusó a Gallo de “espía” del gobierno argentino y luego, el canciller Yván Gil endureció el discurso oficial. Aseguró que su ingreso fue parte de un “plan terrorista” de Javier Milei, sin blanquear su lugar de arresto, que se sospecha sería el centro de torturas El Helicoide, ubicado en Caracas.

“Los desquiciados que gobiernan Argentina, el esperpento político de Milei y Patricia Bullrich, fueron descubiertos con las manos en la masa tratando de introducir elementos violentos en Venezuela”, aseguró el canciller chavista. Según Gil, Gallo habría recibido una misión específica para desestabilizar al régimen, aunque no presentó pruebas concretas para respaldar la acusación.

Varela Álvarez considera que están los requisitos suficientes para que la CIDH avale su medida cautelar. Lo único que podría impedirlo sería sí consideran “importante no tener el consentimiento del beneficiario”, lo que se convierte en “imposible porque está desaparecido”, explicó.

“Pueden considerar que necesitan el consentimiento de la esposa o de la familia. Bueno, yo eso lo he pedido y me he puesto a disposición, dependerá de ellos”, sostuvo el letrado, quien se pudo entrevistar con hermanos de Gallo y también con su esposa, que se encuentra con su hijo en Venezuela, para ponerlos al tanto de su colaboración. Varela Álvarez tramitó el recurso de modo “no probo”, es decir sin intereses económicos, dijo.

Nahuel Agustín Gallo, el argentino detenido por el régimen de Maduro en Venezuela (Gentileza)

El Gobierno se aferra a Francisco

Mientras tanto, el gobierno de Milei busca vías alternativas para lograr la liberación de Gallo, por la relación diplomática completamente rota con Venezuela y distanciada con sus aliados. El canal de diálogo más factible parece ser el Papa Francisco.

Según informó Noticias Argentinas, un alto funcionario de Casa Rosada, detalló: “Nos estamos contactándonos con el Papa y con países que tienen relación con Maduro, como Brasil, para iniciar una negociación”. En esa tarea están el Presidente y el canciller Gerardo Werthein, aseguran desde el Ejecutivo nacional.

Vale decir que la madre del joven secuestrado ya envió una carta al Papa, con el apoyo del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. En el texto, con fecha del 17 de diciembre, Jalil califica el arresto de Gallo como “arbitrario” y destaca que el cabo viajó a Venezuela para visitar a su familia. Por eso le solicitan al Sumo Pontífice que intervenga para lograr su liberación.

La carta que le enviaron al Papa Francisco.

“Solicitamos humildemente que interceda ante el gobierno venezolano a los fines de encontrar una solución que traiga paz a la familia”, expresa el gobernador, quien firmó la misiva junto a la madre del gendarme.

Jalil también confirmó la reunión del Presidente con los familiares de Gallo, concretada el jueves pasado en Tucumán. “En Tucumán pudimos concretar el encuentro entre la familia del gendarme Nahuel Gallo y el presidente @JMilei que nos comprometimos a gestionar. El manifestó su apoyo en este angustiante momento y remarcó que se están realizando todos los esfuerzos diplomáticos y legales para exigir la liberación de Nahuel”, anunció el mandatario provincial en sus redes sociales.

El dolor de su esposa

Nahuel Gallo, asignado al Escuadrón de Mendoza “Uspallata”, había cruzado legalmente el puente internacional de Táchira desde Colombia el pasado 8 de diciembre para reunirse con su pareja, la venezolana María Alexandra Gómez García, y su hijo. La mujer, residente en Argentina desde hace seis años, se encontraba en Venezuela desde hacía siete meses por razones personales.

En declaraciones radiales de esta semana, Gómez desmintió rumores sobre el viaje y afirmó que su pareja “viajó como un ciudadano más, como el papá de nuestro hijo”. También explicó que Nahuel tenía “todos los papeles en regla” y que el propósito de su viaje era disfrutar de unas vacaciones familiares.

“Estamos viviendo una pesadilla”, expresó entre lágrimas. “No hay razón para que Nahuel esté pasando esto, más allá de que pertenezca a la Gendarmería argentina”.

La pareja del gendarme, visiblemente afectada, pidió evitar especulaciones: “He tratado de no ver tanto, de alejarme un poco de las redes sociales porque me afecta muchísimo. Se dicen muchas cosas que no son. Nahuel vino como un ciudadano común, como el papá de Víctor, como mi pareja”.