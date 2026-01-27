A la espera de avances en Vaca Muerta, el Gobierno prorrogó la emergencia energética para garantizar gas en invierno

El Gobierno nacional oficializó este martes la prórroga de la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 , con foco en los segmentos de transporte y distribución de gas natural . La medida fue dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 49/2026 .

La decisión apunta a garantizar el abastecimiento de gas durante los próximos dos inviernos , en un contexto marcado por la insuficiente infraestructura para transportar la producción de Vaca Muerta hacia los principales centros de consumo del país.

Según pudo saber Agencia Noticias Argentinas , el decreto firmado por el presidente Javier Milei y la totalidad de su gabinete reconoce que las obras de ampliación de los gasoductos recién entrarían en operación en el invierno de 2027 , lo que obliga a la Argentina a mantener la importación de Gas Natural Licuado (GNL) para cubrir los picos de demanda residencial y la generación eléctrica.

Uno de los puntos centrales del DNU es el retiro del Estado como importador directo de GNL , rol que hasta ahora cumplía ENARSA , para cederlo al sector privado .

En ese marco, el Gobierno instruyó a la Secretaría de Energía a realizar un concurso competitivo para seleccionar a un comercializador privado que se encargue de la importación y regasificación del GNL , utilizando la terminal de Escobar , actualmente la única operativa en el país.

Desde el Ejecutivo argumentaron que la participación estatal previa “ha sido incapaz de dar una solución eficiente y ha implicado erogaciones de mucha envergadura”.

No obstante, ante la existencia de un monopolio natural por la única terminal disponible, el decreto establece un “precio máximo” para la comercialización del gas importado durante los inviernos de 2026 y 2027. Ese tope se fijará en función de un marcador internacional, más los costos logísticos, con el objetivo de evitar abusos de posición dominante por parte del futuro operador privado.

Los fundamentos de la emergencia

En los considerandos del DNU, el Poder Ejecutivo detalló los principales problemas estructurales del sistema gasífero:

Cuello de botella en el transporte : la capacidad actual resulta insuficiente para trasladar el gas desde la Cuenca Neuquina hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires y el Litoral.

Alta dependencia del GNL importado : sin la llegada de buques metaneros, la demanda residencial y el funcionamiento de las centrales térmicas quedarían comprometidos durante los días de mayor frío.

Plan alternativo: en caso de que fracase la licitación para delegar la importación al sector privado, ENARSA deberá retomar la responsabilidad de garantizar el suministro.

Con esta medida, el Gobierno busca asegurar el abastecimiento energético en el corto plazo, mientras avanza en un esquema de menor intervención estatal y mayor protagonismo del sector privado en el comercio exterior de gas.