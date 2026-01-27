el siniestro se produjo alrededor de las 6.30, en el sector chileno de Guardia Vieja, cuando un camión cargado con alimento para perros, que se dirigía hacia la ciudad de Los Andes, volcó. Producto del impacto la cabina quedó destruida.

Volcó un camión en la ruta a Chile y murió un chofer argentino

Una persona fallecida fue el trágico saldo del volcamiento de un camión con patente argentina ocurrido este martes por la mañana en la ruta internacional Los Andes–Mendoza, en territorio chileno.

Según publica Los Andes Online, el siniestro se produjo alrededor de las 6.30, en el sector de Guardia Vieja, cuando un camión cargado con alimento para perros, que se dirigía hacia la ciudad de Los Andes, volcó por causas que aún son materia de investigación.

Como consecuencia del impacto, la cabina del vehículo quedó completamente destruida.

Hasta el lugar acudieron equipos del SAMU y unidades de la Primera y Sexta Compañía del Cuerpo de Bomberos Los Andes–Calle Larga, quienes constataron que el conductor había fallecido en el lugar.

También trabajó en la escena personal de la Subcomisaría de Carabineros de Los Andes, que dio aviso al fiscal de flagrancia, quien ordenó la intervención de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) para realizar los peritajes correspondientes y determinar la dinámica del fatal accidente.