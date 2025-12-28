Violento crimen en Buenos Aires: una mujer murió tras ser atacada por la espalda en la vía pública

La mujer murió tras recibir una herida fatal en el cuello. El fiscal investiga el hecho como homicidio.

Una mujer de 44 años fue asesinada este domingo por la mañana en el barrio porteño de Liniers, luego de ser atacada por la espalda mientras regresaba a su casa. La víctima, identificada como Janet Arotinco Palomino, había salido de bailar y se dirigía hacia su domicilio en La Matanza cuando un hombre la interceptó y la degolló en plena vía pública.

El homicidio ocurrió en la esquina de Huergo y Sáenz Peña, donde una vecina alertó al 911 tras escuchar los gritos y observar a la mujer tendida sobre el asfalto. Al llegar la Policía, se constató que no hubo robo, ya que la víctima conservaba su teléfono celular, dinero en efectivo, tarjeta SUBE y llaves.

Según los informes forenses preliminares, Arotinco Palomino presentaba una herida fatal de 12 centímetros en el cuello y otra lesión en el tórax que no habría sido letal. Ambas fueron provocadas con un objeto punzante, presuntamente un puñal.

De manera casi simultánea al arribo de la ambulancia, llegó al lugar su esposo, Américo Isaias C.C., de 56 años, El hombre, al igual que la víctima, es de nacionalidad peruana, según reportó Infobae.

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, investiga el hecho como un homicidio, y por el momento no se pudo determinar si el agresor conocía a la víctima. Las primeras pesquisas indican que el sospechoso no habría estado en el boliche bailable de la avenida Rivadavia que había frecuentado la mujer durante la noche.