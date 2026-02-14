14 de febrero de 2026 - 10:01

Violento ataque en Luján: dos jóvenes fueron apuñalados tras una pelea con un conocido

El hecho ocurrió en la zona de Agrelo. Las víctimas, dos hombres de 27 y 28 años, debieron ser trasladados al Hospital Central.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En Agrelo, Luján de Cuyo, dos hombres resultaron gravemente heridos tras ser atacados con un arma blanca. El incidente ocurrió el viernes alrededor de las 21:40, dejando como saldo a dos personas hospitalizadas con heridas en zonas vitales del cuerpo.

Las víctimas fueron identificadas como B.G. (27) y R. G. (28). Ambos ingresaron por sus propios medios al Centro de Salud N° 31, donde el personal médico de guardia constató las lesiones. El primero mencionado fue diagnosticado con una herida de arma blanca en el tórax mientras que el segundo presentó una herida punzante en la axila derecha.

El profesional de turno dispuso el traslado de ambos jóvenes hacia el Hospital Central de la Ciudad.

Al ser consultados por efectivos policiales sobre el origen del ataque, los heridos señalaron directamente a un sospechoso. Según su relato, el agresor sería un hombre identificado como "Matías", con quien mantienen conflictos personales desde hace tiempo.

A pesar de identificar al atacante, las víctimas no aportaron más detalles sobre las circunstancias exactas en las que se produjo la riña. La investigación del caso quedó en manos de la Oficina Fiscal de Luján.

