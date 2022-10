Video: le inyectaron un dudoso líquido en los labios y cuando fue a reclamar la sacaron a los golpes

Nadia, una joven que fue a un centro de estética para que le colocaran ácido hialurónico en los labios, terminó con una deformación en la boca. Cuando la joven fue a reclamar por el resultado, la echaron de forma violenta.

Fue durante la propia sesión que la mujer comenzó a sentir fuertes dolores y la boca se le inflamó, aunque los profesionales decidieron no terminar de aplicarle el producto el daño ya estaba hecho. Cuando Nadia llegó a su casa su situación se agravó, por lo que decidió volver al local para reclamar y la sacaron a golpes e insultos.

Los hechos violentos se vivieron el pasado viernes en el local Time Estética de la localidad bonaerense de Laferrere, los cuales quedaron registrados. En la misma se puede ver como los hombres agreden física y verbalmente a Nadia, informó Todo Noticias.

Inclusive, algunos vidrios y estructura del lugar resultaron dañados tras el forcejeo. Para cuando logran sacarla del local a la vereda, continuaron los agravios, hasta uno de los hombres le arrojaron restos de la vidriera.

El rostro de Nadia luego de la intervención estética. Foto: Instagram/@nadiawalezuk

Nadia ya radicó la denuncia, pero para su sorpresa se encontró con que el acusado ya la había denunciado a ella por intento de robo. Se trata de Emanuel Sambataro, el dueño local, con quien la mujer acordó la aplicación de una marca determinada de ácido hialurónico por el valor de $60.000, pero que en ese momento se encontraba en promoción a mitad de precio.

“Este señor en el momento del hecho no me hizo firmar ningún consentimiento. Fue a buscar una jeringa del otro lado y no me di cuenta de preguntar qué me iba a colocar. Me dijo otra marca que la que yo había pedido y señado. Me dijo que la que había pedido no le había quedado porque no se conseguía el producto y ya no podía devolverme mi seña de $15.000″, detalló la joven, por lo que opto aplicarse este segundo producto.

“Sólo colocó media jeringa porque mis labios no daban más de sangrar, del dolor y de hinchazón”, lamentó Nadia y agregó que le cobraron el total del producto para continuar la semana siguiente con la aplicación de la dosis restante.

“Desde anoche estoy con fiebre y dolor en los labios con moretones”, puntualizó la mujer. Cuando decidió volver al lugar para pedir una solución y saber qué era lo que le habían aplicado, se encontró con la violencia de los profesionales. “Quería que me muestre su matrícula donde dice ser profesional y me devuelvan mi plata o al menos la mitad de la jeringa que no me había colocado y quedó paga”, explicó Nadia.

“Tengo todas las pruebas en mensajes donde me dice maleducada, que el resto de jeringa la había tirado y que no me quería ver nunca más en su estética”, precisó la mujer.

Nadia aseguró que en ningún momento intentó explicarle qué fue lo que le puso en los labios y que directamente la atacó. “Mi hermana comenzó a filmar su forma de agredirme. Le pegaron para tirarle el celular y se lo quería romper”, contó. La víctima ahora deberá realizarse una extracción para conocer qué fue lo que le inyectaron.