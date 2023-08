Video insólito: un periodista halló durante un móvil en vivo el cuchillo con el que mataron al ingeniero en Palermo

Un periodista que se encontraba realizando un informe en vivo logró un descubrimiento sorprendente que podría estar relacionado con el crimen de Mariano Barbieri, el ingeniero que fue apuñalado y posteriormente falleció en el barrio de Palermo el 30 de agosto. El periodista Diego Lewen, de C5N, encontró un cuchillo manchado con lo que parecía ser sangre en el Parque Tres de Febrero de Palermo y alertó a las autoridades cerca de las 8 de la mañana.

El arma potencialmente relacionada con el ataque fue hallada cerca de la Avenida del Libertador y Lafinur. A pesar del impactante descubrimiento, el periodista recibió una respuesta sorprendente por parte de un jefe de la Policía cuando le consultó por qué la zona no había sido revisada previamente: “Es una plaza que es muy grande, en la oscuridad no se ve, no hay luz”, explicó el comisario.

Este es el cuchillo encontrado por el periodísta que podría estar relacionado con el caso del ingeniero (Telam)

La policía se acercó al lugar y estableció un cordón de seguridad para preservar la evidencia. Al mismo tiempo, la División Investigaciones de la Comuna 14 secuestró cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el ataque a Mariano Barbieri con la intención de analizarlas y obtener pistas sobre el agresor.

El ingeniero Mariano Barbieri ingresó herido a una heladería en Palermo en la noche del 30 de agosto, donde trató de pedir ayuda antes de desplomarse. Había sido víctima de un robo en la calle y fue llevado al Hospital Fernández en estado crítico, donde lamentablemente falleció poco después. Durante sus últimos momentos, logró comunicar que había sido apuñalado en un intento de robo de su teléfono celular.

Otro de los artículos encontrados en la plaza (Telam)

Las imágenes de seguridad en el interior de la heladería captaron cómo Barbieri ingresó al local con signos de angustia y solicitando ayuda antes de perder la conciencia. A pesar de su estado, intentó dar información sobre sus redes sociales para que pudieran contactar a sus familiares.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 36 bajo la dirección del doctor Munilla La Casa, quien ha iniciado un expediente por homicidio en ocasión de robo. La División Investigaciones de la Comuna 14 y la División Homicidios están trabajando en conjunto para esclarecer los detalles del crimen.

Hasta el momento, el agresor se encuentra prófugo y se desconoce si actuó en solitario o si contó con la colaboración de otros individuos durante el fatal ataque al ingeniero Barbieri. Las autoridades continúan investigando este trágico incidente que ha conmovido a la comunidad de Palermo.

