Video: el veloz rescate de la policía a una nena de 3 años que sufrió una convulsión

El hecho ocurrió en la esquina de Sarmiento y Casares , en el barrio porteño de Palermo , cuando la madre de la menor utilizó el botón de emergencia del tótem instalado en esa intersección al notar que su hija no podía respirar. La comunicación, que se viralizó en las redes sociales, permitió que en cuestión de segundos se activara el operativo.

"Tengo a mi hija que no sé qué le pasa, no está respirando. Estaba muy bien y de repente empezó a vomitar y ahora está con los ojos... que no reacciona", le comunicó la mamá desesperada a la oficial que la atendió.