Video: conducía borracha, chocó y agredió a las víctimas con insultos racistas

Una mujer conducía alcoholizada, con más de 2 gramos de alcohol en sangre, y chocó contra otro vehículo que estaba estacionado, dejando su auto volcado en el medio de una calle céntrica de Misiones. La mujer enojada y fuera de sí comenzó a insultar, con expresiones racistas, a uno de los afectados. El hecho ocurrió en la ciudad de Oberá, Misiones, y quedó registrado en un video que se volvió viral.

“¿Vos ves mi auto, vos viste cómo quedó mi auto? Me chupa un huevo tu auto, hijo de puta! ¿Sabés cómo quedó mi auto? Y te quejás por un choque de mierda en tu trompa. ¡Te pago tu trompa de mierda, negro de mierda!”, le dice la mujer alcoholizada al hombre dueño del otro auto apenas se le acercó. La agresión quedó registrada en el video de un testigo que se encontraba en el lugar, pero no terminó ahí, si no que la mujer agregó: “¡Hacete rubio, negro de mierda!”.

La mujer, identificada como Gisela Viviana S. de 25 años, conducía un Volkswagen Vento, el sábado por la noche, y al llegar al cruce de avenida Libertad y Chubut, en el centro de Oberá, colisionó contra un Volkswagen Nivus estacionado al lado de una plazoleta. El auto de la mujer quedó dado vuelta, sin embargo, la mujer resultó ilesa y pudo salir del vehículo por sus propios medios.

Desde la Unidad Regional II de la Policía de Misiones confirmaron que el test de alcoholemia que le hicieron a la conductora arrojó 2,48 gramos de alcohol en sangre, casi 5 veces más de lo permitido.

Según el diario El Territorio de Misiones, minutos después del siniestro la conductora fue trasladada a un centro de salud por precaución, en donde también maltrató al personal de guardia. La mujer fue notificada de la causa pero no quedó detenida.

Por otra parte, la propietaria del Nivus, quien estaba con el hombre agredido por la conductora, realizó la denuncia ante la Seccional Primera, y declaró su malestar por la situación. “El seguro del Vento no cubre nada porque la dueña estaba borracha. Estoy con mucha bronca e impotencia porque uso el auto para trabajar y para llevar a mis hijos a sus actividades, y por una irresponsable ahora se nos complica todo”, declaró la mujer con impotencia.