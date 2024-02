Vecinos del barrio Arizu, de Godoy Cruz, afirman ser víctimas de una ola de robos violentos

Si se realiza una rápida recorrida mañanera por el barrio Arizu de Godoy Cruz, uno podrá encontrarse con calles apacibles y arboladas, veredas limpias, una garita con un guardia, algunos municipales limpiando la plaza Güemes, algún vecino desmalezando el jardín… En fin, un típico barrio de clase media, media-alta que parece marchar al ritmo de los tiempos.

En cambio, si uno pregunta de forma aleatoria, a cualquier vecino por la inseguridad se puede encontrar –repetidas veces- con la siguiente respuesta: “Recorré un poco el barrio; le han robado a todos”.

El barrio Arizu se encuentra detrás de la vieja bodega Arizu, hoy reciclada como espacio de usos múltiples. Son unas 16 manzanas ubicadas entre las calles Belgrano y Los Álamos (como límites Este y Oeste, respectivamente) y entre Minuzzi y Lisandro de la Torre (al Norte y al Sur).

Mercedes Rus, la ministra de Seguridad que prefirió no opinar sobre lo que ocurre en el barrio Arizu de Godoy Cruz y el gobernador Cornejo, en la playa de San Agustín.

Una vecina que vive en el lugar “desde la época en que los camiones venían a cargar vino” dice que la zona se ha transformado en un lugar inseguro. “Acá le han robado a todos”, sostiene, y señala la casa de dos vecinos de su cuadra, para luego decir: “A mí también me entraron”.

Justo en ese momento, sale la vecina de enfrente y la entrevistada denuncia: “A esa señora le entraron la semana pasada”. En efecto, el sábado 4 de febrero pasado, las victimas –un hombre de 76 años y su esposa de 75- habían salido a hacer las compras para el fin de semana y, cuando volvían con uno de sus hijos, fueron interceptados por dos delincuentes armados que ingresaron a la vivienda y comenzaron a pedirle dólares y joyas. Como no encontraron nada, se fueron, no sin antes golpear y amenazar al matrimonio.

Los asaltantes se subieron a una Ford EcoSport, que quedó registrada en algunas cámaras de seguridad de los vecinos, y huyeron.

“A mí –cuenta la entrevistada- me pidieron más o menos los mismo: oro, dólares y armas”. Y luego detalla que en octubre pasado se encontraba con sus nietos en casa y a eso de las 21 se le aparecieron tres ladrones en la habitación. “Me ataron, me pegaron, me taparon la cara y me amenazaron con hacerle algo a los chicos”, asegura.

Inseguridad en el barrio Arizu de Godoy Cruz Foto: Orlando Pelichotti

Por suerte, uno de sus familiares entró a la casa, los ladrones le pegaron y finalmente se fueron con algo de dinero, dejando en una de las habitaciones un montón de electrodomésticos que finalmente no fueron robados.

La mujer, conocedora de la zona, dice que a una parienta suya también le robaron el año pasado para la “época de la Vendimia”. “Ella estaba durmiendo, su marido se había ido, eran las siete de la mañana y sintió ruidos. Le robaron un televisor y se lo cargaron en su auto. El auto apareció incendiado al otro día”, enumera.

Un barrio con garita

La recorrida por la zona lleva a la garita ubicada en Gambarte y Suipacha, custodiada por tres hombres que se turnan día y noche para que alguien esté siempre listo y dispuesto. Los guardias, caminando, hacen rondas periódicas por el barrio, para reportar a la Policía si ven algo extraño. “Hace una semana que trabajo y no he detectado nada. A veces veo gente rondando y les digo que no se puede vender en esta zona. En general veo que es tranquilo”, dice el hombre de seguridad.

Algunos vecinos han perdido un poco la confianza en el sistema de seguridad que ellos mismos solventan, argumentando la frase de cabecera: “A todos le han robado”. Una vecina que tiene una guardería dice que a ella no le han robado “pero a mí mamá, sí”. Y cuenta que hace unos tres meses la nieta se había instalado en la casa con una amigas para hacer un trabajo y después de que terminaron, cerca de las 2 de la madrugada, cuando todos estaban durmiendo “entraron por el patio y se llevaron las cuatros computadoras”. “Para mí, sabían que las chicas habían estado trabajando con las computadoras”, sostiene.

Medidores, autos, motos y robos violentos

En setiembre pasado, Aysam (Agua y Saneamiento Mendoza) informó que durante ese mes se había registrado el robo de 961 medidores de agua en el Gran Mendoza, apuntando en Godoy Cruz entre las barriadas más afectadas el SUPE, el Gráfico, el Bombal, el Judicial y también el Arizu.

“Acá, por supuesto hay robos de cubiertas, rotura de vidrios, robo de autos y de motos, tal vez como en cualquier barrio. Pero lo peligroso son los robos en casa. Son robos con delincuentes armados; robos violentos”, opina un vecino.

Mercedes Rus, Ministra de Seguridad de la provincia de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

Otro dice: “Si salís de tu casa, no sabés si van a entrarte y lo peligroso es que si llegás y estás adentro no sabés lo que te puede pasar”.

Por otra parte, algunos vecinos afirman que el polo de esparcimiento social en que se ha trasformado la vieja y hoy reciclada bodega Arizu -entre avenida San Martín, Minuzzi, Lisandro de la Torre y Belgrano- ha generado algunos cambios en la tranquilidad de la zona, sobre todo las tardes y noches del fin de semana.

“Los autos de los visitantes estacionan por acá y sería bueno que haya más cámaras de seguridad y también control de los estacionamientos. Todos estamos muy contentos, en general, con que se hagan eventos pero también debe brindarse más seguridad porque moviliza mucha gente”, opina un vecino.

Los Andes consultó al Ministerio de Seguridad en relación a la situación de inseguridad que dicen vivir algunos vecinos del Arizu, pero prefirieron no opinar sobre el asunto.