Una policía mató a puñaladas a su ex luego de que el hombre ingresara a su casa para revisarle el celular

Un hombre entró a la vivienda de su expareja por una ventana para controlar su celular y fue asesinado a puñaladas por la joven. El crimen ocurrió el sábado pasado en un domicilio ubicado en Nicolás Dávila al 1700, localidad de Rafael Castillo. Gisela Erika Giménez de 35 años, es policía y ya había radicado tres denuncias en contra de su ex novio de 29 años, Nahuel Ezequiel Cruz.

El violento episodio tuvo lugar en la vivienda que compartía la pareja. En horas de la madrugada, el hombre ingresó al domicilio para buscar el celular de Giménez, como había hecho en ocasiones anteriores. Al hacerlo, Cruz incumplió con una restricción de acercamiento.

Giménez, policía de la bonaerense, se rehusó a entregarle su celular. De acuerdo a lo informado por Página 12, Nahuel habría intentado lesionar a la mujer con un cuchillo. Esto dio paso a una pelea en la que la mujer le quitó el arma y asesinó a puñaladas a su ex pareja para defenderse. El fiscal Gastón Duplaá, mientras se esperan los resultados de la autopsia, alegó que se trató de un “homicidio en legítima defensa” y la mujer permanece en libertad.

"Keki" agredió brutalmente a Gisela en repetidas ocasiones. De acuerdo con la oficial, el hombre le pegaba e incluso llegó a escupirle y robarle dinero. Foto: Gentileza Zonales.

Sin embargo, esta no es la primera vez en la que Giménez debió defenderse de Nahuel. En junio de 2022, la mujer radicó una denuncia luego de que, de forma similar, el hombre ingresara a su domicilio para llevarse su celular. La uniformada logró verlo desconectar el dispositivo de su cargador y procedió a perseguirlo.

Una vez en la calle, Nahuel la golpeó violentamente en la cara, la tomó por el cuello y le sustrajo las llaves de la vivienda y el dinero que llevaba encima. En el momento en que la mujer quiso volver al departamento, Cruz la persiguió y continuó con los golpes.

De acuerdo con Gisela, el agresor llegó incluso a escupirle y arrojarle un balde con agua. Fue en ese momento en que un conductor se detuvo para ayudarla y Nahuel escapó al pensar que la mujer había alertado a las autoridades. Tras el hecho, Giménez lo denunció ante las autoridades y pidió la orden de prohibición de acercamiento.

Al radicar la segunda denuncia a principios de febrero, a Gisela le retiraron el arma reglamentaria por protocolo y le dieron una licencia médica. La denuncia más reciente data del lunes 13 de febrero cuando Nahuel, una vez más, ingresó a la vivienda que una vez compartió con la uniformada para revisar su celular. Tras un intento en vano por hallar el aparato, Cruz se limitó a sustraer dinero de una billetera, según lo informado por fuentes policiales.

Por su parte, familiares y allegados de Nahuel -a quien se refieren como “Keki”- convocaron a una marcha la mañana de este lunes en González Catán para reclamar justicia, ya que consideran que la uniformada no debería quedar en libertad.

“Esta es la policía que mató a Keki. Vivían juntos y Nahuel era la única persona que tenías, le pagabas el alquiler, comida, etc. El único que te llevó a las curaciones y estuvo en todo tu accidente. El único que no te dejó sola, el único que de verdad quisiste y mirá cómo le pagaste. Que se haga justicia, que esto no quede en la nada. Que se sepa que lo que dicen es mentira”, escribió en sus redes sociales Hugo, amigo de Cruz.