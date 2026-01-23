23 de enero de 2026 - 19:43

Una niña de 3 años murió tras ahogarse en una pileta de lona en Rivadavia

La menor fue encontrada por su padre en el patio de su vivienda del distrito de El Mirador. Fue trasladada a un centro de salud y luego al Hospital Saporiti, donde ingresó sin signos vitales y se confirmó su fallecimiento.

La pequeña falleció en le hospital Saporiti.

Por Enrique Pfaab

Una niña de 3 años falleció este jueves tras ahogarse en una pileta de lona que estaba armada en el patio de su casa, ubicada en el barrio Lomas del Mirador, del distrito El Mirador, en el departamento de Rivadavia.

Según la información disponible, la menor fue encontrada por su padre, quien la trasladó de inmediato a un centro asistencial. La niña ingresó al centro de salud del barrio Florida y, debido a la gravedad del cuadro, fue derivada al Hospital Carlos Saporiti.

El ingreso al hospital se produjo alrededor de las 16.30, sin signos vitales. El personal médico realizó maniobras de reanimación durante más de 20 minutos, pero no fue posible revertir la situación y finalmente se constató el fallecimiento.

En el lugar del hecho trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. La causa quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Rivadavia, que funciona en el mismo edificio de la Comisaría 13, donde se llevan adelante las actuaciones judiciales para establecer las circunstancias del hecho.

