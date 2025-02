Una mujer de 87 años denunció a su hijo por estafa: le vendió la casa, le robó la jubilación y desapareció

“Me ignoraba por completo, nunca venía a visitarme y me cobraba el sueldo. Manipulaba todo y a veces me daba algo de plata que no me alcanzaba para comer ni para comprar mis remedios”, aseguró la víctima a medios locales de Caleta Olivia. “Vos no sos un hijo para mí, has muerto para mí. Dios es todopoderoso, pero no vas a tener perdón de Dios. Me robaste todo”, agregó shockeada.