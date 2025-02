Una comerciante se resistió a un robo y les arrojó un tacho de basura a los delincuentes

En el video se puede observar el momento en el que los dos hombres entraron encapuchados y armados al almacén. En pocos segundos, uno de ellos pasó del otro lado del mostrador y la amenazó. “No tuve tiempo de pensar. Me decían que me iban a pegar un tiro” , confesó la mujer, que además señaló que conocía del barrio a uno de los delincuentes.

“Le pedí por favor que no me robe, pero vino con una persona que estaba muy agresiva. Atiné a tirarles el tacho para espantarlos, me sentí muy atacada”, indicó Valeria.