Una abogada sanjuanina sufrió múltiples fracturas en un violento ataque para robarle la bicicleta

En una tarde que prometía ser un momento de ejercicio, Natalia Martín, una abogada de 41 años y amante del ciclismo, se convirtió en víctima de un ataque despiadado mientras pedaleaba por las calles de Pocito, San Juan. La intención inicial de la letrada era dirigirse al gimnasio, pero un cambio de planes la llevó a un trágico encuentro en calle 6, en las inmediaciones con Lemos.

La abogada, conocida también por practicar moto enduro, fue sorprendida por delincuentes cuando transitaba por el barrio Huarpes. Un golpe por detrás la derribó de cabeza y la dejó medio desmayada en el pavimento.

En el momento que recobró su conciencia, Natalia estaba siendo arrastrada de un pie mientras la pateaban. “Querían arrancarme la bicicleta, de la que no podía desprenderme porque tenía el pie atorado en ella”, indicó la víctima. Luego recibió un puntapié en medio de ambas piernas y los asaltantes huyeron con el rodado.

“Si me paraban y me pedían la bici se las daba, soy mujer y no tenía cómo defenderme de esos dos. No entiendo por qué tanta violencia, no había ninguna necesidad, yo nunca me resistí. Y creo que si me podían matar lo hacían, porque estaban como encarnizados”, aseguró la profesional.

Tomografías de la abogada víctima del robo.

Las imágenes de las tomografías revelan la crudeza del ataque, con la abogada Martín siendo arrastrada por el asfalto y sufriendo golpes que resultaron en fracturas en la pelvis. La víctima relató cómo intentaron robarle su preciada bicicleta, la cual representa un esfuerzo económico importante.

“Tengo toda la pelvis y el pubis destruidos, me arruinaron la vida. Los médicos me dijeron que tengo que estar inmovilizada 10 días para ver cómo evoluciono. Recién ahí me van a decir si los huesos se sueldan normalmente o si hay que operar, y espero que no porque no quiero saber nada con clavos ni eso”, dijo la letrada en diálogo con Diario de Cuyo.

Fue gracias a la intervención de personas en la zona. Entre ellas, chicos que se bañaban en un canal y una mujer que esperaba el colectivo. De esta manera, N. Martín recibió asistencia y pudo ser trasladada a una casa para esperar la llegada de la Policía y su hermana.

La abogada, quien nunca había enfrentado un ataque de esta magnitud, se encuentra ahora en un proceso de recuperación, inmovilizada durante 10 días mientras los médicos evalúan la necesidad de una operación. El caso está siendo investigado por la policía de Robos y Hurtos, con un sospechoso ya bajo arresto.

