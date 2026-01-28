28 de enero de 2026 - 19:26

Un niño de 12 años murió en Tunuyán tras ser atropellado por un camioneta mientras iba en bicicleta

Ocurrió en el distrito de Vista Flores, alrededor de las 16.30. El pequeño sufrió heridas de extrema gravedad y perdió la vida en el lugar.

Trágico accidente en Tunuyán.

Trágico accidente en Tunuyán.

Foto:

Seguridad Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un niño de 12 años murió este miércoles por la tarde tras un violento accidente de tránsito ocurrido en Vista Flores, en Tunuyán. El hecho se produjo alrededor de las 16.30 en la intersección de calle Aru Moisés y Ruta 92, donde colisionaron una camioneta y una bicicleta que era conducida por el pequeño.

Leé además

Manuel y Lara Arrué, padre e hija que se encuentran internados tras un cuadro grave de botulismo.

Botulismo en Tunuyán: padre e hija continúan hospitalizados desde noviembre y su familia pide ayuda

Por Redacción Sociedad
Un hombre falleció tras un incendio en su vivienda en Tunuyán  

Murió un hombre con EPOC tras un incendio y creen que fue porque estaba fumando adentro de su casa

Por Redacción Policiales

Según el parte policial, el vehículo era manejado por un hombre de 58 años. Por motivos que aún se investigan, ambos vehículos impactaron, lo que provocó que el niño sufriera heridas de extrema gravedad y perdiera la vida en el lugar del accidente.

Tras el siniestro, intervino personal policial y servicios de emergencia, que constataron el fallecimiento del menor. Se realizaron las actuaciones correspondientes y la causa quedó en manos de la Justicia, que busca determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades del caso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El cóndor andino, rescatado en la zona de Valle Grande, volvió a su hábitat. 

Liberaron al cóndor andino hallado en Valle Grande: es el segundo caso de reinserción de esta temporada

Por Redacción Sociedad
Imagen de los ladrones en Villa Devoto.

Robaron una concesionaria y se llevaron camisetas autografiadas, pero dejaron la más valiosa

Por Redacción Policiales
Cayó en San Juan el atancante del hacha: se escondía en una ONG tras un intento de homicidio en Guaymallén

Cayó en San Juan el mendocino acusado de intentar asesinar con un hacha a un hombre en Guaymallén

Por Redacción Policiales
 un rayo incendió una palmera en medio de la tormenta y vecinos evitaron una tragedia

Pánico en Guaymallén: un rayo incendió una palmera en medio de la tormenta y vecinos evitaron una tragedia

Por Redacción Policiales