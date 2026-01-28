Un niño de 12 años murió en Tunuyán tras ser atropellado por un camioneta mientras iba en bicicleta

Ocurrió en el distrito de Vista Flores, alrededor de las 16.30. El pequeño sufrió heridas de extrema gravedad y perdió la vida en el lugar.

Un niño de 12 años murió este miércoles por la tarde tras un violento accidente de tránsito ocurrido en Vista Flores, en Tunuyán. El hecho se produjo alrededor de las 16.30 en la intersección de calle Aru Moisés y Ruta 92, donde colisionaron una camioneta y una bicicleta que era conducida por el pequeño.

Según el parte policial, el vehículo era manejado por un hombre de 58 años. Por motivos que aún se investigan, ambos vehículos impactaron, lo que provocó que el niño sufriera heridas de extrema gravedad y perdiera la vida en el lugar del accidente.

Tras el siniestro, intervino personal policial y servicios de emergencia, que constataron el fallecimiento del menor. Se realizaron las actuaciones correspondientes y la causa quedó en manos de la Justicia, que busca determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades del caso.