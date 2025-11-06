6 de noviembre de 2025 - 22:45

Un hombre violó la perimetral y su expareja logró escapar tras encerrarlo

La mujer logró escapar tras dejarlo encerrado y activar el botón antipánico. El hombre fue detenido.

Un hombre fue detenido tras violar una&nbsp;restricción perimetral e irrumpir en la casa de su expareja.&nbsp;

Un hombre fue detenido tras violar una restricción perimetral e irrumpir en la casa de su expareja. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre fue detenido en Córdoba el martes pasado por la tarde tras violar una restricción perimetral que tenía por violencia familiar e irrumpir en la casa de su expareja. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Martín García al 300, en el barrio San Martín.

Leé además

Perdió el control de su auto y atropelló a varios peatones en pleno centro de Córdoba

Perdió el control de su auto y atropelló a varios peatones en pleno centro de Córdoba: el impactante video

Por Redacción Sociedad
Córdoba: más de 20 gendarmes fueron detenidos por cobrar coimas a camioneros en controles viales

Córdoba: más de 20 gendarmes fueron detenidos por cobrar coimas a camioneros en controles viales

Por Redacción Policiales

Según información proporcionada por la Policía local, el agresor contaba con una orden judicial de restricción de acercamiento vigente por violencia familiar.

La mujer logró escapar al dejarlo encerrado dentro del hogar y activó el botón antipánico.

Embed

Al diario La voz, la víctima testificó que su expareja irrumpió dentro de su casa, la amenazó. Pudo escaparse y dejarlo encerrado dentro de la vivienda. Esto permitió que cuando llegaron los efectivos pudieran aprehenderlo.

El hombre quedó detenido

El procedimiento comenzó cuando el sistema de monitoreo recibió la activación del botón del control antipánico. La imágenes fueron divulgadas por el 911 y muestran a la mujer que recibió a los agentes policiales en la vereda y les explicó lo sucedido.

Posteriormente, los agentes ingresaron a la casa y detuvieron al hombre. El agresor fue trasladado a una sede policial y quedó a disposición de la justicia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pablo Laurta seguirá detenido en Córdoba.

Confirmaron la prisión preventiva para Pablo Laurta, acusado del doble femicidio en Córdoba

Por Redacción Policiales
La casa ubicada en Villa Luro, Ciudad de Buenos Aires, donde encontraron a las víctimas.

Encontraron a una mujer de 74 años y su hija asesinadas en su casa: la Justicia investiga dos hipótesis

Por Redacción Policiales
Un jubilado fue atropellado por un colectivo y trasladado al hospital con traumatismos en la pierna y el cráneo.

Impactante video: un jubilado fue atropellado por un colectivo

Por Redacción Policiales
La Policía de Mendoza detuvo a un hombre in fraganti en Godoy Cruz mientras desarmaba un auto robado.

Godoy Cruz: un hombre fue detenido in fraganti mientras desarmaba un auto robado

Por Redacción Policiales