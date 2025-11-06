Un hombre violó la perimetral y su expareja logró escapar tras encerrarlo

La mujer logró escapar tras dejarlo encerrado y activar el botón antipánico. El hombre fue detenido.

Un hombre fue detenido tras violar una restricción perimetral e irrumpir en la casa de su expareja.

Un hombre fue detenido en Córdoba el martes pasado por la tarde tras violar una restricción perimetral que tenía por violencia familiar e irrumpir en la casa de su expareja. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Martín García al 300, en el barrio San Martín.

Según información proporcionada por la Policía local, el agresor contaba con una orden judicial de restricción de acercamiento vigente por violencia familiar.

La mujer logró escapar al dejarlo encerrado dentro del hogar y activó el botón antipánico.

La Policía de Córdoba aprehendió a un hombre que ingresó al domicilio de su expareja pese a tener una orden de restricción vigente.



Al diario La voz, la víctima testificó que su expareja irrumpió dentro de su casa, la amenazó. Pudo escaparse y dejarlo encerrado dentro de la vivienda. Esto permitió que cuando llegaron los efectivos pudieran aprehenderlo.

El hombre quedó detenido El procedimiento comenzó cuando el sistema de monitoreo recibió la activación del botón del control antipánico. La imágenes fueron divulgadas por el 911 y muestran a la mujer que recibió a los agentes policiales en la vereda y les explicó lo sucedido.

Posteriormente, los agentes ingresaron a la casa y detuvieron al hombre. El agresor fue trasladado a una sede policial y quedó a disposición de la justicia.