Un estilista mendocino denunció que una azafata le robó un estuche con brochas y que maltrató a su perrito

Un estilista mendocino denunció que le robaron un estuche que contenía brochas para maquillar durante un vuelo que hizo desde nuestra provincia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por cuestiones laborales.

El peluquero Luca Salvo denunció ante las autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que le habían sustraído un estuche simil cuero de color negro marca Nathacha Nina que tenía en su interior 54 brochas de diferentes colores (negro, blanco, rojo y “madera”).

El robo se habría producido hace unos 10 días, durante un vuelo en una empresa de transporte aéreo low cost que el peluquero e influencer abordó en la aerostación Francisco Gabrielli, en El Plumerillo y que dejó en Aeroparque.

La denuncia de Luca Salvo.

Salvo sostiene, aunque en la denuncia no figura, que en el trayecto una azafata fue la que le hurtó el “brochero” cuyo contenido estima en unos $150.000. “Hace diez días y no he tenido respuesta”, dice el afectado que peinó y maquilló junto a Sebastián Camargo a Cazzu, cuando la cantante actuó en la Vendimia de Capital 2023.

Al hacerlo público a través de las redes sociales explicó que durante el vuelo su perro sufrió maltrato ya que la azafata ayudó a ingresar al animal a un canil de forma violenta. “El perro gritó por la forma en que lo metió al canil”, afirmó el influencer local.