18 de marzo de 2026 - 18:53

Un diputado compró un rifle por internet, un delivery se lo llevó al Congreso y generó alarma

Se trata de Javier Sánchez Wrba, legislador del PRO para Buenos Aires. Según aseguró, se trató de un error y que en realidad quería enviarlo a su casa. El hecho activó un operativo de seguridad.

Congreso de la Nación.
Congreso de la Nación.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una situación inesperada generó tensión en el Congreso de la Nacion cuando un paquete sospechoso activó los protocolos de seguridad y obligó a intervenir al personal del edificio. El envío estaba destinado al despacho de un diputado y, tras ser revisado en el escáner, se encendió la alarma.

Leé además

actividad industrial: apyme llevo una propuesta al congreso para salir de la emergencia

Actividad industrial: Apyme llevó una propuesta al Congreso para salir de la emergencia
Trabajadores de Fate no pudieron ingresar a la empresa, esta situación dejó a 900 familias en incertidumbre.

La oposición convocó a una audiencia en Diputados tras el cierre de FATE que provocó 900 despidos

Se detectó dentro del paquete un objeto con forma de arma. Esto derivó en un operativo preventivo, además de provocar sorpresa entre los presentes.

Según se informó, un repartidor ingresó al edificio con un paquete que, al pasar por el control, mostró en pantalla la presencia de un rifle dentro de su caja. Ante esto, el personal de seguridad actuó de inmediato, demoró al joven y retuvo el envío para esclarecer la situación.

Diputado nacional Javier Sánchez Wrba.
Diputado nacional Javier Sánchez Wrba.

Diputado nacional Javier Sánchez Wrba.

Esclarecimiento rápido, pero "muy insólito"

Luego de un rápido interrogatorio al repartidor, se comprobó que el paquete estaba dirigido al diputado nacional Javier Sánchez Wrba, representante del PRO por la provincia de Buenos Aires. Al ser notificado, el legislador se acercó al lugar y aclaró la situación ante la prensa.

“Es un rifle de aire comprimido que compré para el campo”, explicó, y señaló que se trató de un error en la entrega, ya que tenía previsto retirarlo personalmente. Una vez aclarado el episodio, el diputado tomó el paquete y lo trasladó hasta su vehículo, estacionado en las cocheras del anexo.

El hecho generó repercusión en redes y provocó demoras en el ingreso al edificio. En ese contexto, Sánchez Wrba cuestionó las interpretaciones que circularon. “Es un rifle de aire comprimido, ¿cómo se les ocurre que se van a vender armas de fuego por Mercado Libre?”, escribió en su cuenta.

Ese posteo era en referencia a un posteo en X del también diputado Esteban Paulón que hizo referencia al hecho sin nombrar al diputado del PRO. Desde la presidencia de la Cámara hicieron referencia al rápido accionar de la seguridad pero le bajaron el tono al hecho: “Es un juguete y se lo llevó el diputado”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/2034285772207980863?s=20&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los integrantes del Senado tendrá un fuerte aumento en sus salarios.

Otro aumento excesivo en la cámara de Senadores: pasarán a cobrar $11 millones por mes

El local Megatecnología del colombiano  Cristhian David Holguín Restrepo fue allanado. / Google Street. 

Estafas en Megatecnología: condenarán a 2 años y 6 meses de cárcel a la cuñada de los colombianos prófugos

Tomás Agustín Cornejo Yacante. Gentileza Poder Judicial. 

Juicio por la muerte de un hombre que recién salía de la cárcel: un tribunal popular declaró culpable al imputado

Lo noquearon a la salida de un conocido boliche, está internado y lo tienen que operar

Lo noquearon a la salida de un conocido boliche, está internado y lo tienen que operar