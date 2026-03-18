Un diputado compró un rifle por internet, un delivery se lo llevó al Congreso y generó alarma

Se trata de Javier Sánchez Wrba, legislador del PRO para Buenos Aires. Según aseguró, se trató de un error y que en realidad quería enviarlo a su casa. El hecho activó un operativo de seguridad.

Una situación inesperada generó tensión en el Congreso de la Nacion cuando un paquete sospechoso activó los protocolos de seguridad y obligó a intervenir al personal del edificio. El envío estaba destinado al despacho de un diputado y, tras ser revisado en el escáner, se encendió la alarma.

Se detectó dentro del paquete un objeto con forma de arma. Esto derivó en un operativo preventivo, además de provocar sorpresa entre los presentes.

Según se informó, un repartidor ingresó al edificio con un paquete que, al pasar por el control, mostró en pantalla la presencia de un rifle dentro de su caja. Ante esto, el personal de seguridad actuó de inmediato, demoró al joven y retuvo el envío para esclarecer la situación.

Diputado nacional Javier Sánchez Wrba. Diputado nacional Javier Sánchez Wrba. Esclarecimiento rápido, pero "muy insólito" Luego de un rápido interrogatorio al repartidor, se comprobó que el paquete estaba dirigido al diputado nacional Javier Sánchez Wrba, representante del PRO por la provincia de Buenos Aires. Al ser notificado, el legislador se acercó al lugar y aclaró la situación ante la prensa.

“Es un rifle de aire comprimido que compré para el campo”, explicó, y señaló que se trató de un error en la entrega, ya que tenía previsto retirarlo personalmente. Una vez aclarado el episodio, el diputado tomó el paquete y lo trasladó hasta su vehículo, estacionado en las cocheras del anexo.