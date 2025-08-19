19 de agosto de 2025 - 11:16

Tres nenas de 11 meses, 2 y 3 años estuvieron solas por días: detuvieron al padre y buscan a la madre

Las menores fueron rescatadas en la ciudad misionera de Posadas tras ser encontradas en estado de abandono dentro de una vivienda. Presentaban un evidente estado de descuido.

Los menores rescatados

Los menores rescatados

Policía de Misiones
Tres niñas de 11 meses, 2 y 3 años fueron rescatadas en la ciudad misionera de Posadas tras ser encontradas en estado de abandono dentro de una vivienda. Su padre fue detenido y la madre continúa siendo buscada.

El operativo ocurrió el domingo por la tarde, cuando efectivos de la Comisaría 18ª acudieron a un domicilio de la calle Gorriti, alertados por reiterados llamados al 911. Los vecinos habían denunciado que las pequeñas se encontraban solas desde hacía varios días.

En el lugar, la Policía encontró a dos de ellas —una beba de 11 meses y una niña de 3 años— en evidente estado de descuido, mientras que la tercera hermana, de 2 años, fue llevada minutos después a la dependencia policial por allegados de los progenitores.

Las niñas fueron trasladadas a la Comisaría de la Mujer Fátima, donde recibieron asistencia integral: fueron higienizadas, vestidas y alimentadas bajo los protocolos de protección infantil. Además, se les proveyó de pañales y elementos de primera necesidad.

El caso quedó bajo intervención del Juzgado de Instrucción N° 6, la Defensoría de Menores Nº 6 y la Subsecretaría de Infancia de la Municipalidad de Posadas.

En la madrugada del lunes, los investigadores ubicaron al abuelo de las niñas, residente en el barrio San Jorge, quien manifestó su voluntad de hacerse cargo de ellas. Con autorización judicial y del área de Infancia, se dispuso su entrega provisoria bajo su cuidado, con seguimiento de un equipo interdisciplinario.

En tanto, en las últimas horas la Policía detuvo al padre de las menores, quien quedó a disposición de la Justicia provincial. Respecto a la madre, continúan las tareas para dar con su paradero.

