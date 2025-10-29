29 de octubre de 2025 - 21:21

Trepó 60 metros en una antena y durante dos horas amenazó con arrojarse si no lo dejaban ver a sus hijos

Ocurrió en La Dormida. Después de dos horas de persuasión, lograron convercerlo de bajar y lo llevaron al hospital. También reclamaba una vivienda.

Por Enrique Pfaab

Durante dos horas un hombre estuvo trepado a una antena de comunicación a más de 60 metros, amenazando con tirarse. Después de intensas negociaciones, lograron convencerlo, el hombre aceptó bajar y fue llevado al hospital de Santa Rosa.

Fue en La Dormida, donde el hombre amenazó con suicidarse. Había trepado a la antena al atardecer de este miércoles y allí comenzó a amenazar con tirarse al vacío.

Las versiones sobre el motivo son varias. Algunas indicaban que pretendía que le gestionaran una vivienda y otra que se debía a algún problema de pareja, y reclamaba ver a sus hijos.

Lo cierto es que, después de dos horas, personal policial local, del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) y de bomberos de Santa Rosa, logró que el hombre bajara voluntariamente.

También estuvo en el lugar el director del Hospital Arenas Raffo, Carlos Panza y una psiquiatra de ese centro asistencial, donde finalmente fue trasladado el hombre, donde quedó internado

