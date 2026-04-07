Tragedia y tránsito colapsado en el Acceso Este: un hombre se quitó la vida tras arrojarse desde un puente

El hecho ocurrió a la altura del Puente de Hierro en dirección al este, donde la víctima fue embestida por un vehículo de carga tras arrojarse desde un puente.

Un trágico episodio provocó un caos de tránsito en el Acceso Este, en dirección hacia el este, generando un colapso total de la circulación y un importante despliegue de policías y personal de tránsito en la zona.

Las primeras informaciones indican que una persona se quitó la vida tras arrojarse desde el Puente de Hierro, donde posteriormente fue atropellado por un camión.

Debido a que el cuerpo quedó en medio del camino, las autoridades policiales procedieron a cortar el paso y realizar desvíos por las calles laterales, lo que generó largas filas de vehículos.

El hecho ha generado complicaciones extremas para los conductores durante la tarde de este martes, donde hay un embotellamiento de vehículos que supera los 30 minutos de demora.