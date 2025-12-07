Tragedia: identificaron al argentino muerto en Uruguay tras un grave accidente de tránsito

La víctima conducía su camioneta cuando chocó de manera “frontolateral” contra un camión. Las autoridades calificaron el hecho como ”muy graves”, y explicaron que las heridas fueron letales.

Un grave accidente vial ocurrido este viernes en la Ruta 2 de Uruguay terminó con la vida de un argentino que viajaba solo en su camioneta. El impacto, que fue de frente contra un camión, se produjo temprano a la mañana y dejó la zona completamente interrumpida mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Según los primeros reportes, compartidos por La Nación, el siniestro ocurrió cerca de las 6 en el km 2022, entre Rodó y Santa Catalina, en el departamento de Soriano. La víctima, un hombre de 50 años oriundo de Concordia, Entre Ríos, conducía una pick-up cuando se produjo la violenta colisión.

Víctima identificada Según publicó Diario Uno Entre Ríos, se trató de un choque “frontolateral” entre la camioneta del concordiense y un camión. Las autoridades calificaron el hecho como “muy grave” y confirmaron que el conductor argentino sufrió heridas severas que resultaron fatales.

Tras el accidente, el tránsito fue desviado hacia Parada Suárez debido a que la ruta quedó totalmente cortada para permitir los peritajes en el lugar. En el operativo intervinieron policías y bomberos, quienes trabajaron durante la mañana para despejar la zona.

En un primer momento, la identidad del fallecido no había sido confirmada, pero más tarde el diario entrerriano El Once informó que se trataba de Eduardo Gerling, reconocido en Concordia y en localidades cercanas por su actividad y trayectoria personal

En redes sociales, allegados y conocidos lo despidieron con mensajes de dolor. “Que en paz descanses, Eduardo. Terrible desgracia”, escribió uno de ellos. Otro agregó: “Hoy es un día demasiado dificil, cargado de emociones y pérdidas. En paz descansa”.