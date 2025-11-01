Tragedia en el Parque San Martín: murió uno de los menores atropellados y el otro está grave

Los menores fueron embestidos por una conductora en Boulogne Sur Mer y Clark. La mujer habría atravesado el semáforo en luz roja.

Un trágico accidente ocurrió este sábado cuando dos menores fueron atropellados mientras cruzaban la calle en las inmediaciones del Parque San Martín. Tras varios minutos de intenso trabajo por parte del equipo médico, confirmaron que uno de los chicos atropellados había fallecido en el lugar. El otro joven está en grave estado.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:15, cuando personal policial acudió al lugar tras recibir un llamado a la línea de emergencias que alertaba sobre el hecho en calle Boulogne Sur Mer y Clark.

Según indicaron, una mujer de 82 años circulaba en un auto Volkswagen Up por Boulogne Sur Mer en sentido sur-norte, y al llegar a la esquina con Clark cruzó el semáforo en rojo, momento en donde los chicos cruzaban la calle y fueron embestidos.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, constataron que uno de los menores, identificado como Fausto Morco (13), había fallecido en el acto, mientras que el otro presentaba graves heridas.

image De inmediato se realizaron cortes de tránsito y se estableció un cordón sanitario para facilitar el traslado del menor herido al Hospital Humberto Notti, donde recibió atención médica de urgencia.