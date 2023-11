Sofía Clerici reapareció en público tras el escándalo con Martín Insaurralde: “Yo no hice nada”

Apareció Sofía Clerici y habló por primera vez tras varias semanas de silencio. La mediática, que está involucrada en la causa que investiga a Martín Insaurralde y a su exesposa Jesica Cirio por enriquecimiento ilícito.

En la tarde de este jueves, la modelo se expresó en un móvil para el programa Poco Correctos. “Estoy tranquila porque no hice nada de malo, inventan muchas cosas”, al cronista de El Trece.

“No te puedo decir nada porque no me interesa hablar de nada”, dijo la modelo ante la insistencia de los periodistas. El movilero quiso saber si Clerici había reclamado que le devuelvan el bolso con 600 mil dólares hallados en su casa.

“No pedí nada. Mi abogado se está encargando de todo. No hice nada. Estoy tranquila”, respondió. En cuanto a su estado civil, Clerici aclaró que no está pareja con nadie. Además se mostró feliz porque su emprendimiento de ropa interior está funcionando muy bien.

Mientras caminaban por la calle, un transeúnte sorprendió a la modelo y a los miembros del móvil al gritar “devolvé los dólares”.

Clerici está imputada en la causa tras publicar en su cuenta de Instagram fotos de su viaje en Marbella, España, durante un paseo en una lujosa embarcación junto a Insaurralde.

En octubre de este año en el marco de una serie de allanamientos secuestraron un bolso con 600 mil dólares de su casa en el barrio privado de Nordelta.

