Se supo si es o no Sofía Herrera la hija de uno de los detenidos por el caso Loan

Tras la amplia repercusión por el parecido físico y la viralización en redes sociales, la Justicia de Río Grande (Tierra del Fuego) determinó este viernes que no es Sofía Herrera la hija adoptiva de Carlos Pérez, uno de los detenidos en el caso Loan Peña, el nene de Corrientes desaparecido desde el 13 de junio.

El fiscal mayor del Distrito Judicial Norte, Martín Bramati, pidió informes a través del Registro Nacional de Personas (Renaper) para obtener la partida de nacimiento de la hija adoptiva de Carlos Pérez, el excapitán de navío imputado por captación de personas con fines de explotación agravada en el caso Loan.

Esta menor, que apareció en la televisión y cuya apariencia sorprendió por la similitud con la desaparecida Sofía Herrera en 2008, tiene 14 años y nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, según los registros oficiales.

Entonces, difiere con la edad actual de Sofía, que hoy tendría 19 y nació en Río Grande, Tierra del Fuego.

“Lo novedoso es que si bien la menor en cuestión no es Sofía se continúa con la investigación, dado que no se puede descartar que el padre, como estuvo estacionado en Ushuaia, no haya tenido que ver o esté vinculado a un grupo dedicado a la trata de personas o que haya tenido algún tipo de participación en la eventual desaparición de Sofía”, explicaron fuentes judiciales al medio Infobae.

En tanto, la jueza María Rosa Santana -del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Río Grande- solicitó a Migraciones y Policía de Seguridad Aeroportuaria todos los movimientos migratorios de Pérez y su esposa, María Caillava, también detenida por la desaparición de Loan en Corrientes. También, pidió a la Armada la situación de revista y destinos del exmilitar.

En concreto, por la desaparición de Sofía Herrera hay un prófugo desde septiembre de 2020. Fue cuando la Justicia de Tierra del Fuego pidió a Interpol la captura internacional de José Dagoberto Díaz Aguila, apodado “Espanta la Virgen”, un jornalero de nacionalidad chilena nacido en Castro, zona de Chiloé, con DNI argentino y de 51 años de edad en 2008.

Qué dijo la mamá de Sofía Herrera sobre la hija de Pérez

María Elena Delgado, la madre de Sofía, había dicho en estos días que “no le veía parecido” con la hija de Carlos Pérez. Pero aclaró que la Justicia tiene que oficializarlo.

“Es increíble cómo la gente colabora en este tipo de casos. Me mandaron fotos de la nena cuando cumplió 1 año y que era hija biológica de esa señora (Amanda Zacariaz)”, señaló Delgado en la prensa.

La mujer dijo que está acostumbrada a ver fotos de nenas parecidas a su hija. “Todo el tiempo estoy viendo imágenes de chiquitas que pueden tratarse de Sofía”, insistió la madre de la menor desaparecida en 2008.

