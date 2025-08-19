Restos humanos hallados en El Nihuil: el caso es investigado por antropólogos y rastrillarán la zona con drones

Un impactante hallazgo tuvo lugar ayer en la tarde en el distrito El Nihuil , en San Rafael , cuando un vecino que caminaba junto a su pareja encontró restos óseos que, según las primeras pericias, son humanos .

De acuerdo con la información policial, el hecho se registró cerca de las 17 en la Ruta Provincial 180, kilómetro 16 , "pasando el cartel de Grassi", aclararon. Allí, un hombre de 60 años caminaba con su pareja, cuando en un cañadón formado por la erosión del agua visualizaron huesos semienterrados, a unos 600 metros al Este de la Ruta.

El vecino dio aviso a las autoridades de la s ubcomisaría Rama Caída , que se desplazaron hasta el lugar junto con la ayudante fiscal Florencia Vera . Al arribar, los efectivos observaron a simple vista lo que parecía ser parte de un cráneo, un fémur, un húmero y una costilla.

Posteriormente, personal de Policía Científica confirmó que los restos serían humanos, por lo que el área quedó preservada bajo consigna policial. a la espera de que interviniera personal de Paleontología para continuar con los estudios correspondientes, bajo directivas del ayudante fiscal Javier Serrat . Hasta el momento, la víctima permanece sin identificar (N.N.).

A media mañana el fiscal de San Rafael Javier Giaroli dio algunas precisiones sobre los restos óseos encontrados en el distrito el Nihuil que fueron hallados por una pareja que caminaba por el lugar y denunció el hecho que, por el momento está caratulado como “averiguación muerte”.

“El lugar se encuentra ubicado en zona rural, en proximidades al geoposicionaminento 34*58'19.06'' S / 68*40'42.79'' O”, explicó el fiscal.

Luego indicó que, dadas las características particulares de los hechos investigados, “se convocó a un equipo de antropólogos a cargo de la licenciada Manssegoza, quien ya está trabajando en el lugar”.

Además informó que en inmediaciones de los restos visibles se encontró un teléfono celular negro con pantalla táctil sin tarjeta SIM ni memoria, desconociéndose si guarda o no relación con los restos encontrados.

Por último, indicó que, una vez concluidas las tareas de los antropólogos y policía científica, se realizarán rastrillajes aéreos con drones y a pie, a fin de determinar si existen otros indicios de interés.