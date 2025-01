Recomendaciones para evitar estafas a la hora de alquilar cabañas en Mendoza para las vacaciones

Para evitar un tipo de estafa clásica en época de vacaciones, desde el Ministerio de Seguridad, ofrecieron una serie de recomendaciones antes de alquilar cabañas o casas de fin de semana que pueden ser de utilidad tanto para mendocinos como para turistas.

Las medidas preventivas sirven también a la hora de contratar servicios en salones de fiesta y peloteros para festejar cumpleaños.

Los especialistas de Delitos Comunes y Tecnológicos aconsejan no realizar transacciones a través de las redes sociales, ya que “es el medio ideal para estafar a la gente, no solamente a los mendocinos sino a los turistas, porque publican falsas cabañas o utilizan fotos de cabañas que existen, les cambian algunos datos, y el contratante, creyendo que está con el negociante verdadero, no está ni más ni menos que negociando con un delincuente”, detallaron.

También se recomienda evitar contrataciones en el primer contacto. Es fundamental consultar ofertas en distintos lugares y leer los comentarios que se publican en tales páginas.

Además, sugieren corroborar la veracidad de la propiedad, en lo posible, asistiendo en forma presencial al lugar o también consultando con la agencia turística para saber si está inscripta y habilitada o bien, con la Municipalidad del lugar.

En la misma línea, si el alojamiento es muy barato, probablemente no sea verdad. Es importante averiguar precios y realizar una comparación. Además, hay que asegurarse de que todas las condiciones ofrecidas por el lugar se cumplan, como ubicación, características, servicios, etcétera.

Para finalizar, se resalta la importancia de que, ante estas estafas, se debe llamar al 911 y realizar la denuncia ingresando a la página de denuncias on-line del Ministerio Público Fiscal.

Otras recomendaciones útiles

.No enviar datos de tarjetas y códigos de seguridad por correo electrónico, redes sociales o teléfono.

.Realizar las gestiones por medio de las herramientas que brindan las aplicaciones y prevenir que el proceso de compra se derive a WhatsApp o teléfono.

.Evitar que saquen fotos a tu DNI para comprobar la identidad.

.No realizar compras en efectivo, con giros postales o a través de empresas de envío de dinero que no permitan verificar al vendedor. Se recomienda hacer el pago por homebanking, con tarjeta de crédito o transferencia bancaria, que son medios que permiten mantener un seguimiento de la transacción.

. Chequear datos como nombre del dueño o persona responsable, domicilio del alojamiento, que servicios y comodidades incluye, horario y fecha del check-in (ingreso) y check-out (egreso), entre otros.