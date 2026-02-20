Recapturaron a uno de los dos presos que se habían fugado de la Alcaidía de Tunuyán

La Policía de Mendoza recapturó este viernes a Víctor Bravo Morón, uno de los dos internos que se habían fugado de la Alcaidía de Tunuyán .

El procedimiento se concretó en el marco de un amplio operativo cerrojo que incluyó helicóptero, drones y el apoyo de distintas unidades, bajo coordinación de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Tunuyán, informó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

"El procedimiento se concretó en inmediaciones de la Rotonda del Gaucho. En la zona continúan desplegados todos los recursos: aeronaves, sistemas de vigilancia aérea, cuerpos especiales y efectivos de varias dependencias policiales", dijo la funcionaria.

En tanto, continúa la búsqueda del otro prófugo, Enrique Acosta Vega.

Desde ayer, las autoridades desplegaron múltiples movilidades policiales, patrullajes dinámicos y rastrillajes en zonas estratégicas para dar con el paradero de los evadidos.

Enrique Acosta Vega y Víctor Bravo Morón lograron escapar de la Alcaidía de Tunuyán

Una fuga de dos detenidos que terminó en tragedia

La evasión de los dos detenidos, ocurrida el jueves al mediodía, derivó en un hecho trágico que conmocionó al Servicio Penitenciario provincial. Durante el operativo de recaptura falleció el jefe de la dependencia, Pablo Antonio Rivero Ríos, de 43 años.

Rivero estaba al frente de la Alcaidía de Alojamiento Transitorio desde noviembre de 2025 y contaba con 21 años de trayectoria en la institución. La mayor parte de su carrera la desarrolló en el sur mendocino, donde cumplió funciones en áreas operativas vinculadas al control y traslado de internos. Su muerte generó profundo pesar entre sus compañeros y en el ámbito de la seguridad provincial.

Pablo Rivero Ríos, el jefe de la Alcaidía de Tunuyán. Falleció durante el procedimiento para encontrar a los dos detenidos fugados.

Dos fugitivos que mantuvieron en vilo a Mendoza

El caso de los presos fugados en Tunuyán encendió las alarmas por los antecedentes de ambos internos.

Enrique Acosta Vega, de 34 años, se encontraba procesado por homicidio simple en grado de tentativa. Además, registra antecedentes por homicidio simple, lesiones leves y dolosas en riña, robo y amenazas en contexto de violencia de género.

Por su parte, Víctor Bravo Morón (ahora recapturado) está acusado de robo agravado por el uso de arma y posee antecedentes por homicidio agravado por el uso de arma y distintos hechos vinculados a violencia de género.

Las autoridades continúan con los rastrillajes y operativos para dar con el segundo evadido, Acosta Vega, mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias de la fuga.