Preocupación por un policía hallado ebrio junto a su arma y vainas servidas en Santa Rosa

Además de los casos en la Policía, aumenta la cantidad de suicidios en toda la población de Mendoza

El hecho ocurrió pasadas las 18 del domingo último, en el kilómetro 959 de la Ruta Nacional 7 .

Una movilidad policial con jurisdicción en la zona llegó al sitio tras un aviso que advertía la presencia de un vehículo detenido de manera irregular. Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre acostado en el suelo, al costado de un Chevrolet Corsa gris, en aparente estado de ebriedad .

El individuo, que luego fue identificado como un policía con domicilio y prestación de servicio en el departamento de San Martín , presentaba signos de desorientación y no podía ponerse de pie por sus propios medios.

El cuadro inicial, que ya era inquietante, se agravó aún más con lo hallado dentro del automóvil: un arma de fuego calibre 9 mm , con el cargador colocado y sin el seguro colocado, varias vainas servidas tanto en el interior del vehículo como en el exterior y también se observaron impactos de bala en la carrocería del Corsa, lo que llevó a los investigadores a presumir que los disparos habían sido efectuados por el mismo policía.

Jóvenes, principales víctimas del suicidio Imagen ilustrativa

Fuentes confiables consultadas por este medio indicaron que las primeras versiones apuntan a que el efectivo habría tenido la intención de autolesionarse, aunque no llegó a concretar el acto.

El expediente fue caratulado como Averiguación Instigación y/o Ayuda al Suicidio, una figura legal que suele aplicarse cuando se investiga un intento de suicidio o un episodio autolesivo con arma reglamentaria.

El policía fue trasladado en una ambulancia del hospital Arenas Raffo, de Santa Rosa, donde quedó internado en observación. Allí también se hizo presente personal del equipo de Asistencia a la Víctima de Zona Este, que brindó contención al efectivo y a su familia. Desde el centro asistencial confirmaron que el hombre se encuentra fuera de peligro físico, aunque continúa bajo atención médica y psicológica.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la subcomisaría Las Catitas, Policía Científica —encargada del relevamiento de las vainas, proyectiles e impactos— y personal de la Oficina Fiscal.

Más tarde se sumó la Inspección General de Seguridad (IGS), que interviene de oficio cada vez que un policía se ve involucrado en hechos con arma de fuego, especialmente cuando puede haber riesgo de autolesión.

Suicidios: una problemática que crece y preocupa

Este episodio no es un caso aislado. Dentro del Ministerio de Seguridad provincial crece la preocupación por la salud mental de sus integrantes, un tema que, según diversos sectores, aún carece de respuestas estructurales. En los últimos meses, seis efectivos se quitaron la vida en Mendoza. Las cifras, aunque sensibles y muchas veces ocultas por razones de privacidad, muestran una tendencia preocupante entre quienes integran la fuerza.

Los especialistas destacan que los policías son particularmente vulnerables a situaciones de estrés crónico, exposición a hechos traumáticos, sistemas de turnos demandantes y una presión permanente que impacta tanto en la salud física como en la emocional. A esto se suma una situación económica que los propios efectivos describen como “insostenible”: sueldos bajos, horas extras que no siempre se pagan en tiempo y una escalada inflacionaria que deteriora mes a mes su capacidad de sostener un nivel de vida digno.

En este contexto, organizaciones internas y familiares de policías vienen reclamando desde hace tiempo un plan integral de contención emocional, asistencia psicológica permanente y protocolos específicos para detectar alertas tempranas de conductas de riesgo. “Los policías cuidan a la población, pero no siempre tienen quién los cuide a ellos”, señaló recientemente un vocero de la fuerza que pidió reserva.

La ministra Mercedes Rus, sobre el caso de Las catitas, sostuvo que "lo que se puede decir es que, obviamente, recibió desde el primer momento un abordaje. Este sujeto está siendo también abordado por la gente de Salud Mental del Ministerio de Salud".

Ante los medios Rus insistió en que "está trabajando Salud Mental y sabemos que (el policía) había tenido una situación compleja con su expareja antes" y subrayó que "desde el Ministerio hemos dado todo el abordaje correspondiente e, incluso, hubo una interconsulta directa con el director de Salud Mental de la Provincia".

Casos de suicidio de policías

La ministra afirmó que, en los casos de afectación emocional de los policías, "el abordaje lo hacemos en general a todos y cada uno de los casos".

Además, acotó que "las estadísticas de suicidio en general están amplificadas, no solo en la provincia y en el país, sino en el contexto. Es cierto que hay un aumento de en materia de suicidios como tasa. Argentina además tiene una de las tasas más altas del contexto regional y se nota esa tendencia".

Acoptó que "esto lo hablábamos en el Congreso de Salud Mental que se hizo aquí en la provincia, donde hay una relación muy directa entre los intentos de suicidio con los consumos, por eso es tan importante el centro de desintoxicación que está por inaugurar la provincia".

Sostuvo que "es importante el trabajo en la parte preventiva de drogadicción".

El caso de Las Catitas vuelve a marcar la urgencia de un abordaje profundo, sostenido y profesional. Si bien los dispositivos institucionales —como la IGS y los equipos de asistencia a la víctima— intervienen de inmediato ante episodios críticos, la demanda apunta a una política preventiva que llegue antes de que los hechos se conviertan en tragedia.

Mientras la investigación judicial avanza para determinar qué ocurrió exactamente en esa banquina de la ruta 7, el episodio deja al descubierto una realidad que preocupa y que, según coinciden diversos actores, ya no admite demoras: la necesidad de atender la salud mental y las condiciones de vida de quienes integran la primera línea de seguridad de la provincia.

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a personas en crisis

Si usted, algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, no lo dude: llame al 0800 345 1435.