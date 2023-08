Pactó la compra de un auto a través de las redes sociales y lo asesinaron delante de su familia

Un hombre, que había pactado la compra de un acto a través de las redes sociales, fue asesinado a balazos frente a su esposa y su hijo en la localidad bonaerense de Castelar.

Ocurrió antes de las 14, en las calles Padre Arrieta y Ventura Bustos, a unas cinco cuadras del Acceso Oeste, en jurisdicción de la mencionada localidad del partido de Morón.

Las víctimas llegaron al lugar tras pactar la compra de un auto a través de Marketplace, de la red social Facebook. Iban a pagar la suma de cinco millones de pesos.

Un hombre, identificado como el ciudadano paraguayo Domingo Acosta (58), junto a su esposa llamada Braulia González (58), y su hijo Cristian Damián (29), llegaron al lugar a bordo de un Ford Focus blanco desde Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, y fueron emboscados por los asaltantes.

Según las fuentes, dos delincuentes que iban a pie asaltaron a la familia y amenazaron a Acosta, quien opuso resistencia, tras lo cual efectuaron disparos.

El hombre falleció al recibir un tiro en el rostro y el hijo sufrió una herida en la pierna izquierda, mientras que la mujer resultó ilesa. Según informó Télam, los delincuentes huyeron en el auto de las víctimas con el dinero que habían llevado para la transacción.

Efectivos de la comisaría 7 de Morón fueron alertados por el asalto y comenzaron a relevar la zona en busca de cámaras de seguridad que hayan captado la fuga de los agresores. Policía Científica realizó los peritajes correspondientes en el lugar del ataque en busca de vainas servidas y rastros.

Los investigadores creen que los delincuentes pudieron haber pactado la supuesta venta a pocas cuadras del Acceso Oeste para escapar rápidamente hacia la zona de Villa Tesei, en el partido de Hurlingham.

Además, sospechan que el auto ofrecido por Marketplace era una Renault Sandero que estaba estacionada allí. Al respecto, Cristian, propietario de ese vehículo, le dijo a la prensa que recién se enteraba de esa situación y negó que estuviera a la venta.

“Me entero por ustedes que se usó el auto para planear una venta, traer una persona y cometer el delito”, sostuvo el hombre que vive a la vuelta. Cristian añadió que luego de que terminó de “comer” con su familia “se escucharon gritos y disparos”, por lo que se quedó adentro de su casa.

“Pasaron dos minutos, se escucha la Policía, me acerco para ver más que nada por el auto, se escuchaba mucha gente y vengo a ver el auto y veo toda la escena. Llamé al 911 para pedir una ambulancia y me fui adentro con mi nene porque no había nada para hacer”, explicó.

El hecho es investigado por personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial Morón.

Seguí leyendo